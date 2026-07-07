Продажи тяжелых грузовиков упали в России

«Автостат»: рынок новых HCV в России за первое полугодие сократился на 17,3%

Первые шесть месяцев 2026 года принесли российскому рынку крупнотоннажных грузовиков (полной массой от 16 тонн) неприятный минус. Объем продаж составил 18 194 единицы, что на 17,3% уступает показателям января-июня прошлого года. Такие данные в прямом эфире « Автостат Оперативка» озвучили аналитики агентства «Автостат», опираясь на цифры от АО «ППК».

Почти 40% всех сделок (6981 штука) – заслуга отечественного гиганта КАМАЗ. Примечательно, что в сравнении с прошлым годом производитель умудрился нарастить продажи на 8,8%. А вот тройка лидеров осталась прежней, хотя состав сильно изменился: следом идут китайский Sitrak (1545 машин, падение на 61,2%) и FAW (1510 машин, минус 23,4%). Замыкают пятерку белорусский МАЗ, потерявший 18% (1367 шт.), и наш Урал, который, как и КАМАЗ, пошел против тренда и прибавил 3,4% (1147 шт.).

В модельном зачете пальму первенства удерживает КАМАЗ 43118, хотя его показатели слегка пошатнулись: 1664 проданных автомобиля – это на 13,2% меньше, чем год назад. На второй строчке расположился Sitrak C7H (1544 ед., падение сразу на 61,2%). Дальше – еще два КАМАЗа: модель 54901 (1496 ед., рост на 42,3%) и 65115 (1464 ед., плюс 13,4%). Замкнул пятерку Dongfeng 4180, показавший достойную динамику в 1046 штук (+24,7%).

Если взглянуть на итоги июня 2026 года, то картина чуть более обнадеживающая. За последний месяц весны дилеры реализовали 2899 HCV. Это на 1,1% уступает июню 2025-го, зато на 2,1% превосходит майские показатели.

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