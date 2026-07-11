Новая Volga K50 — заглядываем в багажник! (видео)

«За рулем» показал, как устроен багажник нового кроссовера Volga K50

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в коротком видео рассказал о багажном отделении нового кроссовера Volga.

Речь о флагманской модели Volga K50 – это крупный автомобиль с длиной кузова 4770 мм. Как известно, собирающаяся в Нижнем Новгороде модель являет собой копию Geely Mongaro, адаптированную под российский рынок. Объем багажника – 562 л в стандартном положении и 1532 литра при сложенных спинках заднего ряда. В комплектацию входит шторка багажника, которую не всегда можно увидеть в китайских одноклассниках, замечает Кадаков.

Напомним, объявленные в июне цены на Волгу оказались чуть ниже, чем у «прародителя»: комплектация «Комфорт» стоит 4 349 000 рублей, «Премиум» — 4 649 000 рублей, а «Эксклюзив» — 4 799 000 рублей. Чем же радует багажное отделение автомобиля с такой стоимостью?

Ранее «За рулем» рассказал о конкурентах кроссовера Volga K50.