Машины в России начали чинить деталями от разбитых и угнанных авто

В России снова популярен «автомобильный каннибализм» из-за дефицита запчастей

В России переживает ренессанс феномен, который в народе называют «автомобильным каннибализмом». Речь о ремонте машин с помощью запчастей, снятых с так называемых доноров. Как правило, эти доноры – побывавшие в серьезных авариях или угнанные авто.

Сама по себе практика, как напоминают эксперты, отнюдь не нова. Она была широко распространена еще в лихие 90-е. Однако новый виток начался с 2022 года, когда с российского рынка ушли многие крупные поставщики комплектующих. На деле это означает, что машины, которые мы видим на дорогах, все чаще ремонтируют переставлением деталей с других разбитых или даже украденных автомобилей.

Илья Плисов, член правления Союза автосервисов России, объясняет суть просто: с машины снимают все исправные узлы и ставят их на другую. Зачем? Цель, по сути, одна – сохранить хотя бы одно авто на ходу, когда достать новую запчасть по-человечески либо сложно, либо дико дорого.

Особенно эта схема прижилась в такси и каршеринге. Там парки огромные и, как правило, состоят из однотипных моделей. Переставить капот, фару или дверь с одной машины на другую – для них разумная экономия. Кстати, такая же схема работает и в авиации, отмечают специалисты.

Эксперты указывают на таящиеся опасности. Рынок б/у деталей сейчас пополняется за счет «тотальных» авто, проданных на аукционах. Но есть и другая сторона – краденые автомобили. Илья Плисов признает, что проблема угонов «под разборку» существует столько же, сколько и сам авторынок. Правда, по его словам, кражи отдельных деталей прямо с машин на стоянках (например, дорогой фары или катализатора) в основном единичны. Однако для большинства современных авто это исключение, а не правило.

Павел Нефедов из страховой компании «Согласие» раскрывает схему подробнее: угоняют машину не для того, чтобы ее продать целиком, а именно чтобы разобрать «по винтикам». Эта схема, по его словам, особенно актуальна в последние годы на фоне дефицита.

«Машину увозят на расстояние 10-15 км от места угона, где за считаные часы разбирают полностью – от двигателя до элементов салона», – рассказывает Нефедов.

Какие модели угоняют чаще всего

В «Ренессанс Страховании» подчеркивают: угоны машин с целью разбора – уже стандарт. За прошлый год на массмаркет пришлось 77,8% угнанных авто. А вот на премиум ( Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche) – 22,2%. Как уточнил вице-президент компании Сергей Демидов, премиум-авто не разбирают – их, как правило, перепродают целиком со сбитыми VIN-номерами.

Кстати, в 2025 году фиксировались и кражи отдельных деталей – в основном то, что можно снять за секунды: дворники, зеркала, противотуманки, а также колеса. Но таких краж, прямо скажем, немного.

Эксперт Плисов добавляет, что угонщики, выбирая машину, руководствуются логикой любого коммерсанта: нужно брать самое ликвидное. А это самые массовые и востребованные модели. Интернет – главная площадка сбыта таких запчастей.

«Чем больше определенной модели на дорогах, тем выше спрос на б/у детали и проще их продать», – поясняет Плисов.

«Китайцы» пока не в тренде

В «Ингосстрахе» отдельно отметили, что злоумышленники продают оптику, кузовные элементы, электронику и тормозные системы через теневой рынок.

Александр Матвиенко из «Ингосстраха» заявил, что китайские авто с целью разбора в России пока угоняют редко. С ним солидарен Илья Плисов: всплеска по «китайцам» пока нет. Но, по его словам, по мере роста парка китайских машин будет расти и интерес к ним. В «Ренессанс Страховании» подтверждают: китайские бренды пока в топе угонов не фигурируют. Лидируют по-прежнему Kia и Lexus.

Кстати, статистика по возрасту машин показывает: новые авто рискуют меньше всего. Доля угонов среди машин в возрасте до года – всего 3,3%, а вот старше четырех лет – целых 56,7%.

Впрочем, Павел Нефедов из «Согласия» настаивает: китайские модели все же угоняют, так как оригинальные запчасти на них стоят больших денег.

Подробнее о том, как не стать жертвой угонщиков, «За рулем» ранее рассказал.