Названы лидеры среди кроссоверов на российском рынке

Агентство «Автостат» назвало самые популярные кроссоверы июня

Вопреки всем экономическим колебаниям кроссоверы продолжают оставаться главным выбором российских автомобилистов. И это неудивительно: свежие данные от «Автостата» за июнь 2026 года показывают, что из десятки самых продаваемых легковых машин целых шесть принадлежат к классу SUV, а если приплюсовать еще и внедорожник Lada Niva Travel, то будет семь.

Первое место в этом месяце снова занял Haval Jolion тульской сборки – продажи составили 7870 экземпляров. Интересно, что в мае китайский кроссовер уступил пальму первенства Tenet T7, но уже в июне вернул себе статус короля сегмента. В машине недавно серьезно обновили интерьер и доработали двигатель: объем и мощность 1,5-литрового движка (143/150 л.с.) остались прежними, а вот крутящий момент подрос с 230 до 270 Н·м. Привод можно выбрать как передний, так и полный, а коробку – механику (6 ступеней) или робот (7 ступеней). Базовая цена стартует с отметки в 2 049 000 рублей.

На втором месте с показателем 6798 проданных машин расположился Tenet T7. Эта модель – по сути, хорошо знакомый Chery Tiggo 7L, только под новым именем. Ее выпускают на мощностях бывшего завода Volkswagen в Калужской области. Для российских дорог машину доработали: усилили антикоррозийную обработку кузова и добавили дополнительную шумоизоляцию. Под капотом – 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. и семиступенчатый робот, цена – от 2 735 000 рублей.

Современные кроссоверы на любой вкус

Если нужен более бюджетный вариант, стоит присмотреться к Tenet T4L, который замкнул тройку лидеров июня с результатом 3683 автомобиля. Привод у него только передний, зато робот – шестиступенчатый, а 1,5-литровый двигатель выдает 147 лошадиных сил. Стоимость при этом остается вполне привлекательной – от 2 259 000 рублей. В целом нынешний рынок показывает: российские покупатели по-прежнему голосуют рублем за универсальность, клиренс и высокую посадку, и уходить из этого сегмента никто не собирается.

Geely Monjaro

Китайский кроссовер D-класса в июне закрепился на восьмой строчке в общем зачете с 2886 проданными экземплярами. Уже в базе — шесть подушек безопасности и полный набор водительских ассистентов. Двигатель: 2,0 л (238 л.с.), КП: 8-ступенчатый «автомат», привод: полный, цена: от 4 599 990 руб.

Belgee X50+

Производится в Беларуси и представляет собой обновленную версию популярного Geely Coolray. Под капотом – новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 л.с., который работает заметно ровнее трехцилиндрового предшественника. Российская адаптация включает полноценный обогрев лобового стекла по всей площади, увеличенный бачок омывателя (4,5 л), подогрев руля, сидений и форсунок стеклоочистителя. КПП: 7-ступенчатый «робот». Привод: передний. Цена: от 2 319 990 руб. Продано в июне: 2681 шт.

Changan UNI-S

Динамичный кроссовер C-класса – по сути, слегка обновлённый Changan CS55 Plus. Чаще всего предлагается с передним приводом, но встречаются версии с интеллектуальным полным приводом от BorgWarner с дополнительными режимами «Песок», «Грязь» и «Снег». Двигатель: 1,5 л (181 л.с.), КП: 7-ступенчатый «робот», Привод: передний / полный. Цена: от 2 599 900 руб. Продано в июне: 2607 шт.

Ранее «За рулем» рассказывал о ценах на популярный в России дизельный внедорожник.