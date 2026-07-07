Стильный и доступный кроссовер для молодежи: как создавали новую модель Lada

Руководитель проекта Lada Azimut Кутузов раскрыл детали создания кроссовера

По словам руководителя проекта Lada Azimut Сергея Кутузова, который поделился подробностями с порталом «Автоновости дня», с Азимутом АВТОВАЗ выходит в один из самых крупных сегментов российского рынка. Дело в том, что на автомобили класса B-Cross сегодня приходится почти 68% продаж, так что перед моделью стояла задача не просто занять свою нишу, а всерьез конкурировать с другими игроками.

Команда разработчиков изначально решила не копировать чужой стиль. «Во-первых, у нас дизайн свой, – говорит Кутузов. – Мы не заимствовали какие-то детали или направление. У нас концептуальное решение – мы глубоко модернизировали платформу Lada Vesta. Много деталей кузова собственные, сам дизайн чистый, без хрома». Инженеры считают, что такой облик останется актуальным еще как минимум пять-шесть лет, а то и дольше.

Отдельно в компании прорабатывали узнаваемость машины в потоке. Скажем, оригинальные фары и задние фонари должны стать своеобразной «световой подписью» Lada. «Чтобы и днем, и ночью наши автомобили легко отличали на дороге», – пояснил руководитель проекта.

Azimut ориентируют на молодых и активных людей, тех, кто не боится новинок. По задумке, название должно напоминать о путешествиях – модель рассчитана на поездки в самых разных дорожных и климатических условиях. Основная аудитория – покупатели от 25 до 40 лет. «Задача была сделать стильный, доступный, красивый и узнаваемый кроссовер. Думаю, команда АВТОВАЗа справилась», – резюмировал Кутузов.

Старт серийного выпуска намечен на третий квартал 2026 года. Первыми новинку увидят в столичных и тольяттинских дилерских центрах – туда машины должны добраться до конца того же года. В гамме силовых агрегатов заявлено три варианта. Начальные версии получат 1,6-литровый атмосферник на 120 сил, более дорогие – 1,8-литровый (132 л. с.). Стандартная трансмиссия – шестиступенчатая механика или вариатор. В перспективе появится и турбомотор мощностью 150 л. с. в паре с классическим автоматом, однако точные сроки выхода такой модификации пока держат в секрете.

Весной этого года АВТОВАЗ уже показывал испытания кроссовера на стойкость. Машину проверяли в экстремальных климатических камерах и тестировали устойчивость к антигололедным реагентам – все, чтобы подготовить Azimut к реальным российским условиям.

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