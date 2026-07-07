Бензин по номерам и QR–коду: Нижегородская область вводит свои топливные правила

Очереди на АЗС в Нижегородской области сократят за счет четных и нечетных дней и лимита в 40 л

В Нижегородской области стартует эксперимент: теперь горючее будут отпускать не только по лимитам, но и по госномерам автомобилей.

Губернатор Глеб Никитин после проведения оперативного штаба с участием нефтяников, правоохранителей и чиновников анонсировал комплекс мер, призванных победить топливный дефицит и бесконечные хвосты у колонок.

Главное нововведение – привязка дня заправки к последней цифре номера. Машины с четными цифрами смогут заезжать на АЗС в одни сутки, с нечетными – в другие. Это должно разгрузить пиковые часы и равномерно распределить поток водителей. Параллельно вводится жесткий лимит: не более 40 литров бензина в одни руки. Лукойл уже начал применять это ограничение, а «Газпромнефть» и «Татнефть» разрешили заправлять канистры – правда, только для владельцев водного транспорта и мелкой механизации.

Но самое интересное – цифровой эксперимент. На одной из пилотных территорий региона протестируют выдачу топлива по QR-кодам. Система позволит закреплять за каждым водителем фиксированный объем в определенный срок на конкретной станции. Если механизм покажет себя надежно, его масштабируют на всю область, обещает губернатор.

Чтобы перекрыть ажиотажный спрос, в минувшее воскресенье поставки удвоили – объем оказался на 20-30% выше прошлогоднего. В целом поставки от крупнейших вертикально интегрированных компаний уже выросли на 29% по сравнению с прошлой неделей, когда дефицит проявился острее всего. Также решено оперативно обеспечить топливом службы жизнеобеспечения во всех муниципалитетах и помочь предприятиям, у которых нет действующих договоров на поставку.

Губернатор рассчитывает, что баланс на рынке восстановится в ближайшие дни, но предупредил: за соблюдением правил будут строго следить надзорные и силовые ведомства, и нарушителям договоренностей придется отвечать незамедлительно.

Ранее в Орловской области ввели заправку по четным и нечетным номерам автомобилей.