Продажи этих автомобилей взлетели на 132%

Доля подключаемых гибридов (PHEV) в РФ достигла 5% рынка в первом полугодии

Российский авторынок продолжает удивлять: подключаемые гибриды (PHEV) все увереннее отвоевывают себе место под солнцем. За первые шесть месяцев 2026 года их доля в общем объеме продаж новых машин составила ровно 5%. Июнь и вовсе оказался прорывным – на гибриды пришлось 5,3% рынка, а реализовано было 6149 таких автомобилей. Для сравнения: всего в стране за месяц продали 116,3 тыс. новых легковушек.

В абсолютных цифрах картина еще более впечатляющая. С января по июнь россияне приобрели 30 730 подключаемых гибридов – это вдвое больше, чем год назад. Рост относительно первой половины 2025 года составил без малого 132%. Похоже, аудитория всерьез распробовала формат, когда можно и на электричестве по городу кататься, и в дальнюю поездку без оглядки на зарядки отправляться.

Тройка лидеров сегмента, кстати, вполне предсказуема, хоть и с нюансами. Первое место уверенно держит Voyah Free – 6184 проданных экземпляра. Следом идет Evolute I-Space с результатом 4429 штук, а замыкает тройку Geely EX5 EM-I – 3796 машин.

Почему именно эти модели вырвались вперед? Тут, по мнению экспертов, ключевую роль сыграла локализация. Возьмем, к примеру, тот же Voyah Free – его собирают на заводе «Моторинвест» в Липецке. Благодаря местному производству цена на гибрид получается куда привлекательнее, чем если бы везли машину из-за границы. Плюс решаются вопросы с запчастями и сертификацией – все по-честному, без серых схем.

Есть и обратная сторона медали. Недавний фаворит публики – компания Lixiang – после официального выхода на российский рынок неожиданно сдал позиции. Цены на их модели подскочили, а локального производства так и не появилось. В итоге продажи заметно просели, хотя еще недавно бренд возглавлял рейтинг.

Отдельный момент – поддержка со стороны государства. Для тех, кто выпускает электротранспорт в России, действуют программы субсидирования. Скажем, предприниматели, берущие гибрид в лизинг, могут рассчитывать на субсидию почти в 925 тыс. рублей. Вдобавок существуют льготные кредиты и налоговые послабления для владельцев – все это заметно снижает финансовую нагрузку и подогревает спрос.

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