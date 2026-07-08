Стало известно, сколько автомобилей ввезли в Россию в июне

Импорт легковых автомобилей в Россию в июне 2026 года вырос на 54%

Эксперты агентства « Автостат» подвели итоги первого летнего месяца. Опираясь на данные АО «ППК», они сообщили, что в июне 2026 года в страну ввезли 85,9 тыс. легковых автомобилей – и совершенно новых, и с пробегом.

В сегменте свежих машин ситуация особенно показательная. В первый месяц лета на российский рынок попало 39,6 тыс. новых экземпляров. Это на 54% больше, чем год назад (тогда было 25,8 тыс.). Примечательно, что такой объем стал максимальным с начала текущего года.

Дмитрий Ярыгин, заместитель руководителя отдела аналитики «Автостата», назвал эти цифры отличным результатом. По его словам, дело в низкой сравнительной базе 2025 года – тогда на структуру ввоза сильно повлияли регуляторные кампании. Среди новинок самым популярным брендом по-прежнему остается Geely. А вот моделью-лидером июня неожиданно стал кроссовер Mazda CX-5.

Импорт подержанных авто тоже бьет рекорды. В июне в Россию ввезли 46,3 тыс. б/у машин – это на 17% больше, чем в июне 2025-го. И снова показатель лучший за весь год. Традиционно в этом сегменте заправляют японские марки. Сейчас на вершине оказалась Toyota, а конкретно ее модель Corolla.

Доля стран-поставщиков

Главный канал поставок для новых машин – Китай. Тот самый кроссовер Mazda CX-5, который возглавил модельный рейтинг, тоже везли преимущественно оттуда. В июне доля КНР составила 71,1%. На втором уверенно расположилась Киргизия – 18,1%. Замкнула тройку Япония с 2,9%.

Дмитрий Ярыгин обратил внимание на интересную динамику. Доля Китая по сравнению с июнем прошлого года немного уменьшилась. Зато Киргизия существенно нарастила свое присутствие – видимо, сказываются изменения в логистике и схемах ввоза.

А вот с пробегом ситуация иная. Здесь бессменный лидер – Япония, занявшая 56,1%. В топ-3 также вошли Китай (26,5%) и Южная Корея (8,2%).

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

О том, какие кроссоверы сейчас в лидерах, «За рулем» недавно сообщал.