В России растет рынок автобусов: какие марки лидируют

«Автостат»: продажи новых автобусов в первом полугодии увеличились на 5%

Аналитики агентства « Автостат» во время онлайн-эфира «Автостат Оперативка» рассказали об итогах продаж новых автобусов в России. За первые шесть месяцев 2026 года объем рынка достиг 4361 единицы. Это на 5,1% превышает показатель января – июня 2025-го.

Почти половину всех продаж (чуть более 40%) обеспечил отечественный ПАЗ – с результатом 1408 машин. Правда, тут заметно падение: по сравнению с прошлым годом этот бренд потерял 28,3%. А вот второе место занял другой российский производитель – НЕФАЗ. Он реализовал 643 автобуса, что почти в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Замыкает тройку китайский Yutong с 570 единицами (+5,2%). Совсем немного ему уступил отечественный ЛиАЗ (569 шт., почти +57%). Пятерку брендов замкнул белорусский MAZ – рост в 2,5 раза, до 354 штук.

Лидерство по популярности среди моделей удерживает ПАЗ-3205. Тираж за полугодие вырос на 7,8% и составил 736 машин. На второй строчке – НЕФАЗ-5299 (643 шт.), на третьей – ПАЗ-3204 (623 шт., хотя здесь падение на 4,6%). В пятерку также попали Yutong ZK6128H (305 шт., +11,3%) и относительно свежая модель ЛиАЗ Citymax 12, разошедшаяся тиражом 259 экземпляров.

Причины такого роста эксперты связывают с износом парка.

Что подстегивает спрос на автобусы

Гость эфира – Виталий Киселев (глава комитета по коммерческому транспорту РОАД) – заметил, что рынок подталкивает вперед серьезное старение действующих автобусов. Но есть и позитивные моменты. Например, активно обновляются школьные автопарки в рамках госпрограммы. В июне к тому же завершалось полугодие – это давит на бухгалтерию из-за НДС. Работают и социальные инициативы в регионах (туризм, экскурсии). Еще один фактор – снижение ключевой ставки. А недавно правительство занялось списанием долгов регионов.

«Думаю, до конца года по автобусам эта цифра будет расти постоянно», – подвел итог Киселев.

Впрочем, если взять отдельно июнь 2026-го, то продажи составили 779 единиц. Это сразу на 32% больше прошлогоднего июня, но на 10,9% уступило показателю мая текущего года.

О том, какие б/у машины стали самыми популярными в РФ, «За рулем» ранее рассказал.