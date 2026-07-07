Грандиозный фестиваль собрал 4000 человек и более тысячи стильных автомобилей

В Москве прошел юбилейный фестиваль отечественной автокультуры «Все по классике»

4 июля в Центре технических видов спорта «Москва» с размахом отгремел десятый, юбилейный фестиваль «Всё по Классике». В этот раз на площадку приехали свыше 4000 человек – гостей и участников, что окончательно доказывает: это одна из главных тусовок для тех, кто дышит дрифтом, классикой и отечественным автопромом.

Владельцы раритетных машин, крутые пилоты и просто зрители – публика собралась со всей России, а также из Беларуси и Казахстана. На огромной выставке засветилось больше 1000 заднеприводных автомобилей, и в центре внимания, конечно, оказались легендарные «Жигули». Организаторы лично оценили самые необычные и креативные проекты, раздав награды в нескольких престижных категориях.

Кстати, для тех, кто хотел не просто смотреть, работало дрифт-такси. Каждый смельчак мог запрыгнуть в настоящий гоночный болид и прочувствовать, что такое управляемый занос на полной скорости.

Пока одни наматывали круги на треке, другие отрывались под живую музыку. Хиты раздавал PRA(KILLA GRAMM), легендарная группа 4К привнесла свой фирменный драйв, а диджей LUCKY PRODUCTION подарил зрителям динамичные сеты и эффектные миксы . Не обошлось и без горячих выступлений команды 757TEAM, которая получила заслуженные аплодисменты.

Финал дня выдался жарким: разыграли главный приз – настоящий автомобиль. Такой праздник не случился бы без поддержки партнёров: свою лепту внесли Auto.ru, производитель автохимии LAVR и компания «Регард», которая с 1992 года занимается компьютерами и комплектующими.

«Нам очень приятно видеть такой отклик и поддержку со стороны участников и зрителей. Фестиваль "Всё по классике" – это возможность обменяться опытом, показать новые проекты и просто хорошо провести время в компании единомышленников. Спасибо всем, кто присоединился – это был действительно крутой день, и мы надеемся на еще более масштабный фестиваль в следующем году!», – поделился своими впечатлениями о рганизатор фестиваля Константин Молчанов.

История «Всё по Классике» началась аж в 2015 году, и с тех пор скромное мероприятие переросло в крупное международное событие. В 2026 году встреча прошла уже в десятый раз, окончательно закрепив за собой статус главной площадки для всех, кто без ума от отечественной классики и уличной культуры.