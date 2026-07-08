Назови лучший бренд моторных масел!

Стартовало голосование в номинации «Моторные масла» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Сегодня важный день – открылось голосование в номинации «Моторные масла» в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем», где победителей выбирают наши читатели и подписчики.

Пожалуй, это одна из самых важных для нашей аудитории номинаций, которая привлекает к себе максимальное внимание. И это не удивительно, ведь от качества и свойств моторного масла напрямую зависят ресурс и эффективность работы силового агрегата каждой машины.

На этом этапе голосования аналитический партнер премии – компания «РОМИР» представила широкий список номинантов – за звание лучшего бренда 2026 года поборются 32 марки моторных масел.

Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу в лонг-листах либо добавляйте свой собственный вариант.

А списки финалистов мы обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика»!