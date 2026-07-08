Как экологические нормы убивают дизельный мотор и что с этим делать

Эксперт Мельников рассказал о влиянии системы EGR на износ дизельного двигателя

Производители автомобилей и масел сегодня находятся под серьезным прессингом «зеленых» активистов. Экологи требуют не только сокращать выбросы, но и удлинять интервалы между ТО, а заодно увеличивать ресурс моторной смазки. Цель благородная – уменьшить эксплуатационные расходы для водителей и снизить «углеродный след», который оставляет транспорт.

На практике это вылилось в повальное внедрение системы рециркуляции выхлопных газов – EGR. Станислав Мельников, основатель тюнинг-ателье «Лаборатория скорости», раскрыл принцип ее работы и влияние на двигатель.

Инженеры придумали отбирать часть отработавших газов из выпускного коллектора (а в продвинутых версиях – еще и после сажевого фильтра) и снова загонять их во впускной тракт, где они смешиваются с воздухом. Фокус в том, чтобы снизить количество оксидов азота (NO ): они образуются при высоких давлении и температуре, плюс нужен избыток кислорода. Заменив часть атмосферного воздуха выхлопом, мы лишаем «кислородной подпитки» процесс образования NO .

Вот только выигрыш в борьбе с оксидами азота меркнет на фоне той беды, которую творит сажа, проникающая в масло вместе с отработавшими газами. Из-за того, что температура сгорания падает, а кислорода в смеси становится меньше, в разы растет количество сажевых частиц и несгоревших углеводородов. И это, в свою очередь, начинает мешать работать другим «экологичным» устройствам – вроде катализатора и сажевого фильтра.

Система EGR – это фактически замкнутый круг: примерно 30-40% продуктов сгорания не вылетают в трубу, а возвращаются во впускной коллектор. Как итог – масло загрязняется быстрее, а двигатель получает дополнительный износ.

Интересно, что британские ученые из Университета Шеффилда (кафедра машиностроения) провели исследование на тему «Влияние загрязнения моторного масла сажей на износ и трение». Они наглядно показали: в дизеле при сгорании образуются частицы сажи, часть из них улетает в атмосферу, но другая часть благополучно впитывается маслом. Лабораторные и стендовые тесты зафиксировали, что такое масло провоцирует серьезный износ мотора. Основная причина – абразив, однако если концентрация сажи становится критичной, зона контакта испытывает масляное голодание, что только усугубляет ситуацию. А когда сажи совсем много, в картере растет локальная кислотность, а в районе поршня, где и так жарко и агрессивно, начинается коррозионный износ.

Как же быть владельцам дизелей с EGR? Один из очевидных вариантов – просто отключить эту систему. Но тут есть нюанс, и он критически важен: просто механически заблокировать клапан недостаточно. Эксперты подчеркивают, что обязательно нужно корректно деактивировать EGR в электронном блоке управления (ЭБУ). Только в этом случае «мозги» мотора будут правильно оценивать массу воздуха, поступающего в цилиндры, и адекватно адаптировать остальные параметры. При таком подходе можно не только избавиться от лишней сажи, но и сохранить КПД агрегата, продлить его ресурс и избежать побочных эффектов от подобного «лечения».

О способах продления жизни дизеля «За рулем» уже подробно рассказывал.