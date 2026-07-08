Переход на газ обойдется автовладельцам в круглую сумму: подробности

Очередь на установку газового оборудования на автомобиль достигла трех месяцев

Из-за топливного кризиса многие водители в России задумались о переводе машин на газ. Но вот незадача: установочного оборудования попросту нет. Очереди растянулись на несколько месяцев – корреспонденту «РГ» предложили записаться только на сентябрь, хотя на календаре еще середина июля.

Процесс замены одного вида топлива на другой – тот еще квест. Начать хотя бы с того, что это официальное изменение конструкции автомобиля. ГБО – штука сложная, без визита в испытательную лабораторию не обойтись: нужно подтвердить, что установка такой системы вообще возможна. Дальше – разрешение от ГАИ. Затем собственно монтаж, повторная проверка в лаборатории, получение заключения, техосмотр и, наконец, замена регистрационных документов.

Быстро такое провернуть не выйдет. И, главное, дешево – тоже. Только по госпошлинам набегает тысяч десять. Разберем по пунктам: заключение о возможности установки – 1,5 тысячи, оформление протокола после монтажа – еще 2 тысячи, подача заявления в ГАИ обойдется в 2 тысячи, а за выдачу разрешения придется отдать 3 тысячи рублей. Внесение изменений в ПТС стоит от 350 до 550 рублей, плюс новое свидетельство о регистрации – еще 1,5 тысячи. И не забываем про обязательный техосмотр – от 3 до 5 тысяч рублей.

Сама установка и покупка комплекта

Но это только бюрократические издержки. Есть еще прямые расходы – оборудование и его монтаж. Еще недавно на легковой автомобиль ГБО стоило около 30 тысяч рублей, а с полным оформлением – до 60 тысяч. Сегодня цены взлетели. Все это теперь тянет уже на 200 тысяч.

Для такси или курьерской доставки такие траты, возможно, и отобьются. Для личного авто – вряд ли.

Регулярная профилактика и неочевидные сюрпризы

На этом сюрпризы не заканчиваются. Требования к газовому транспорту довольно жесткие: раз в три года обязательно проходить профилактику – проверять баллон, сочленения и прочие узлы. Это снова расходы.

Бывает и другое. Сервис установил оборудование, а при проверке выясняется, что некоторые детали в России не сертифицированы. Лаборатория такую работу не примет. Выход один – менять деталь и проходить экспертизу заново, естественно, за отдельную плату. В общем, мороки и денег – вагон и маленькая тележка.

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