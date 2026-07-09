Владельцы BMW и Mercedes: кто аккуратнее на дороге

Аналитики bip.ru сравнили владельцев BMW и Mercedes–Benz в России

Специалисты сервиса bip.ru провели масштабное исследование среди владельцев премиальных немецких авто. В выборку попали данные 31,6 тыс. человек из России, а результатами поделились с Autonews.ru.

Выяснилось, что среднестатистическому хозяину Mercedes-Benz – 47 лет. Владельцы BMW в среднем на три года моложе. Более того, «баварцы» оказались популярнее у молодежи: среди тех, кто купил BMW, почти на треть больше водителей до 40 лет. А вот автомобилистов в возрасте от 40 до 80 лет среди них, наоборот, меньше – на 13%.

Лидером по плотности обеих марок стала Калининградская область. Там на каждый миллион жителей приходится 544 BMW и 358 Mercedes-Benz. Москва в этом рейтинге отстает вдвое: 178 и 181 машина соответственно. Замыкает тройку Краснодарский край – 171 и 180 автомобилей на миллион человек.

Аккуратность за рулем

В плане аварийности владельцы Mercedes и BMW почти не различаются. Подавляющее большинство – опытные водители с КБМ меньше 1,17. Среди них доля новичков (КБМ 1,17) и тех, кто часто попадает в ДТП (КБМ от 1,76), одинакова – 10 и 1% соответственно.

Напомним, КБМ – это коэффициент «бонус-малус», влияющий на стоимость полиса ОСАГО. Если вы стали виновником аварии, он растет, если ездите без происшествий – падает. Минимальное значение – 0,46, максимальное превышает 1,76.

Что касается страховки, то в большинстве компаний цена ОСАГО для обеих марок почти идентична – в среднем 10 302 рубля. Правда, у шести страховщиков владельцам BMW приходится платить на 550 рублей больше.

«Красивые» номера: E-Class против X5

Интерес к нестандартным госномерам традиционно высок среди владельцев немецкого премиума. Аналитики говорят, что такие номера встречаются у них почти вдвое чаще, чем у других марок: 30% против 17%. Причем хозяева Mercedes-Benz немного опережают – 35% против 33% у BMW.

Под «красивыми» номерами понимают сочетания или повтор цифр (111, 101, 123, 001) и букв, а также спецсерии (ЕКХ, АМР, ААА, ССС). Лидером по количеству таких регистрационных знаков среди моделей Mercedes-Benz стал E-Class, а у BMW – кроссовер Х5.

Любопытно, что предпочтения в цифрах у двух марок отличаются. Владельцы BMW чаще выбирают 001, 005 и 007. Хозяева Mercedes-Benz тоже любят 001, но помимо этого охотятся за номерами, полностью состоящими из повторяющихся цифр.

Аналитик bip.ru Кирилл Матанов объясняет: «Вероятно, номера с сочетанием 005 и 007 часто покупают владельцы BMW 5-й и 7-й серий. Обладателям Mercedes-Benz сложнее привязать последовательность цифр к модели машины, поэтому они чаще выбирают просто красивое сочетание. Кроме того, у BMW несколько больше распространена серия ХХХ – она хорошо сочетается с названием линейки Х у этого бренда».

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