Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Владельцы BMW и Mercedes: кто аккуратнее на дороге

Аналитики bip.ru сравнили владельцев BMW и Mercedes–Benz в России

Специалисты сервиса bip.ru провели масштабное исследование среди владельцев премиальных немецких авто. В выборку попали данные 31,6 тыс. человек из России, а результатами поделились с Autonews.ru.

Выяснилось, что среднестатистическому хозяину Mercedes-Benz – 47 лет. Владельцы BMW в среднем на три года моложе. Более того, «баварцы» оказались популярнее у молодежи: среди тех, кто купил BMW, почти на треть больше водителей до 40 лет. А вот автомобилистов в возрасте от 40 до 80 лет среди них, наоборот, меньше – на 13%.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Лидером по плотности обеих марок стала Калининградская область. Там на каждый миллион жителей приходится 544 BMW и 358 Mercedes-Benz. Москва в этом рейтинге отстает вдвое: 178 и 181 машина соответственно. Замыкает тройку Краснодарский край – 171 и 180 автомобилей на миллион человек.

Аккуратность за рулем

В плане аварийности владельцы Mercedes и BMW почти не различаются. Подавляющее большинство – опытные водители с КБМ меньше 1,17. Среди них доля новичков (КБМ 1,17) и тех, кто часто попадает в ДТП (КБМ от 1,76), одинакова – 10 и 1% соответственно.

Напомним, КБМ – это коэффициент «бонус-малус», влияющий на стоимость полиса ОСАГО. Если вы стали виновником аварии, он растет, если ездите без происшествий – падает. Минимальное значение – 0,46, максимальное превышает 1,76.

Что касается страховки, то в большинстве компаний цена ОСАГО для обеих марок почти идентична – в среднем 10 302 рубля. Правда, у шести страховщиков владельцам BMW приходится платить на 550 рублей больше.

«Красивые» номера: E-Class против X5

Интерес к нестандартным госномерам традиционно высок среди владельцев немецкого премиума. Аналитики говорят, что такие номера встречаются у них почти вдвое чаще, чем у других марок: 30% против 17%. Причем хозяева Mercedes-Benz немного опережают – 35% против 33% у BMW.

Под «красивыми» номерами понимают сочетания или повтор цифр (111, 101, 123, 001) и букв, а также спецсерии (ЕКХ, АМР, ААА, ССС). Лидером по количеству таких регистрационных знаков среди моделей Mercedes-Benz стал E-Class, а у BMW – кроссовер Х5.

Любопытно, что предпочтения в цифрах у двух марок отличаются. Владельцы BMW чаще выбирают 001, 005 и 007. Хозяева Mercedes-Benz тоже любят 001, но помимо этого охотятся за номерами, полностью состоящими из повторяющихся цифр.

Аналитик bip.ru Кирилл Матанов объясняет: «Вероятно, номера с сочетанием 005 и 007 часто покупают владельцы BMW 5-й и 7-й серий. Обладателям Mercedes-Benz сложнее привязать последовательность цифр к модели машины, поэтому они чаще выбирают просто красивое сочетание. Кроме того, у BMW несколько больше распространена серия ХХХ – она хорошо сочетается с названием линейки Х у этого бренда».

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как статистика характеризует пожилых водителей в России.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram