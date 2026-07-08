Александр Новак: Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной. Какие меры будут приняты

Кабмин ищет способы стабилизировать рынок на фоне ремонтов НПЗ и пикового спроса

В правительстве признали, что обстановка с обеспечением топливом в стране складывается непросто.

На совещании в ситуационном центре вице-премьер Александр Новак констатировал: летний всплеск потребления вкупе с незапланированными остановками заводов создают серьезную нагрузку на систему. Однако паниковать рано – власти уже включили резервные механизмы.

Чиновников обязали скрупулезно сверить цифры производства и расходов, оценить выполнение прежних указаний и проработать способы пополнить резервы.

Отдельный фокус на тревожные сигналы из Иркутской области и Забайкалья, где запасы были на грани нормы. Главы этих субъектов отчитались о логистике, работе заправок и приоритетном обеспечении экстренных служб. Также на совещании уделили внимание южным регионам, где сезонный туристический бум традиционно подстегивает топливные аппетиты потребителей.

Министерства и компании получили жесткое указание действовать молниеносно, чтобы купировать любые локальные сбои. Минэнерго представило сводку по складам и состоянию инфраструктуры, Минсельхоз – по полевым нуждам аграриев, а ФАС сосредоточилась на мониторинге цен и пресечении спекуляций.

На 8 июля намечена видеовстреча с президентом, где транспортная и топливная тема станут главной повесткой.

Ранее Новак уже требовал от ведомств разработать точечные антикризисные планы для проблемных территорий и нарастить поставки. Он подчеркивал, что общих объемов достаточно, однако ажиотажный спрос подскочил на четверть, и логистика перестраивается медленнее, чем хотелось бы.

В качестве крайней страховки рассматривается временный запрет на вывоз дизеля за рубеж – он может продлиться несколько месяцев. Власти нацелены удержать ситуацию под контролем, не допуская пустых колонок у заправок.