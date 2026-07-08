Чем удивит новый кроссовер Лада: интерьер, оснащение

АВТОВАЗ: Lada Azimut получил цифровую панель и люк в базовой комплектации

Новый кроссовер Lada Azimut, в основе которого лежит глубокая модернизация платформы Vesta, уже готовится удивлять своими возможностями. Оказалось, что модель получит уникальные для марки элементы оснащения, причем некоторые из них войдут в базовую версию, что станет приятным сюрпризом для будущих владельцев.

Сергей Кутузов, руководитель проекта, подробно остановился на том, что ждет водителя внутри. Интерьер, по его словам, создавался с чистого листа – инженеры не просто адаптировали существующие решения, а спроектировали собственную переднюю панель, сиденья и органы управления.

В начальной комплектации, как ни странно, покупателя встретит довольно солидный набор опций. Здесь и люк на крыше, и селектор выбора режимов движения, и, что особенно важно, объединенные в одной плоскости мультимедийный экран с цифровой приборкой. Такой ход, по словам творцов, сделан ради безопасности: чтобы водителю не пришлось сильно переводить взгляд на центральную консоль.

Двухцветный мультифункциональный руль

В топовом исполнении Lada Azimut обещает стать настоящим коктейлем из технологий и комфорта. Например, там появится панорамная стеклянная крыша, для сборки которой на тольяттинском заводе уже установили специального робота, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора на 360 градусов. Кроме того, порадуют двухуровневая беспроводная зарядка и отдельные дефлекторы обдува для задних пассажиров.

Одна из самых интересных деталей – оригинальный мультифункциональный руль. Спроектированный эксклюзивно для Azimut, он получил двухцветное исполнение и будет доступен в трех или даже четырех вариантах отделки. Таким разнообразием отечественный автопром может похвастать нечасто.

Вместительность и геометрия

При довольно сдержанных внешних размерах инженерам АВТОВАЗа удалось добиться удивительного простора внутри. Кутузов назвал это маленьким чудом: снаружи кроссовер выглядит компактно, но внутри, особенно по сравнению с Vesta, он заметно просторнее. Ширина салона по плечам у Azimut составляет 1436 мм против 1391 мм у Vesta, а пространство над головой водителя выросло до 937 мм.

Передние кресла разнесли пошире, чтобы посадка была максимально удобной. Габаритная длина модели – 4416 мм при высоте 1607 мм, однако акцент в проекте делали на геометрическую и городскую проходимость. Дорожный просвет должен превысить отметку в 200 мм, а в помощь городскому водителю предложат электронные ассистенты вроде ABS, ESP и системы помощи старта в гору и на спуске.

Светотехника, по заверениям руководителя проекта, разрабатывалась с прицелом на узнаваемость в любое время суток. Передние и задние фары, по задумке, будут выделять Azimut в общем потоке машин.

Начинка и планы продаж

О том, что скрывается под капотом, в компании тоже уже рассказали. На старте продаж предложат два бензиновых двигателя: 1,6-литровый на 122 силы и более объемный 1,8-литровый на 135 лошадиных сил. В пару к ним можно будет выбрать либо 6-ступенчатую механику, либо современный вариатор.

В перспективе линейку моторов намерены расширить турбированным агрегатом мощностью 150 л. с. и традиционным автоматом. Правда, когда именно это произойдет – пока вопрос открытый.

Первые машины с конвейера в Тольятти сойдут в третьем квартале 2026 года. К концу года новинка должна появиться в столичных и тольяттинских дилерских центрах, а затем постепенно разъедется по всем официальным представительствам LADA в России.

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