Какое наказание грозит за отсутствие знака аварийной остановки в 2026 году

Юрист Воропаев: За отсутствие знака аварийной остановки могут оштрафовать

Юрист Лев Воропаев рассказал о нюансах использования знака аварийной остановки в 2026 году. Хотя этот предмет исключили из списка обязательных элементов для допуска автомобиля к эксплуатации еще в 2024-м, Правила дорожного движения по-прежнему требуют его применения в ряде ситуаций.

«У нас из основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в 2024 году исключили знак аварийной остановки как обязательный элемент, но другие главы Правил дорожного движения предписывают обязательно выставлять знак аварийной остановки», – пояснил адвокат.

Знак нужно ставить при любом дорожно-транспортном происшествии, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Все зависит от видимости и того, где именно находится машина. Кроме того, его обязаны размещать на буксируемом транспорте сзади, если у того не работает аварийная сигнализация.

Наказание за отсутствие знака в таких ситуациях вполне реальное. По части 1 статьи 12.27 КоАП РФ водителю грозит штраф 1000 рублей.

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