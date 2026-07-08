Российский рынок мотоциклов не сбавляет обороты: продажи бьют рекорды

«Автостат»: рынок новых мотоциклов в России вырос на 14,7% в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2026-го в России продали 32 703 новых мотоцикла. Эксперты « Автостата», опираясь на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Электронного паспорта» и самого агентства), подсчитали: рост относительно января – июня прошлого года составил почти 15% – а именно 14,7%, если быть точными.

Почти половину всего объема (а точнее, более 40%) обеспечили четыре бренда. На первом месте Regulmoto – 4746 штук, за ним Voge (3653), следом Motoland (2908) и Racer (2166). В первую пятерку вклинился еще и индийский Bajaj с результатом 1102 проданных мотоцикла.

Что касается конкретных моделей, то тут безоговорочный лидер – Motoland XF300. Его разошлось 2572 экземпляра, и это колоссальный отрыв от преследователей. Вторую строчку занял Voge DS (1294 шт.), на третьей – Racer RC 300 (845 шт.), четвертый – Voge CU (790 шт.), а замкнул пятерку Voge 300 с результатом 685 единиц.

Июньская статистика тоже впечатляет: за первый летний месяц удалось реализовать 8530 мотоциклов. Это на целых 18% больше, чем в июне 2025-го. Кстати, рынок стабильно растет уже на протяжении пяти месяцев подряд – единственный спад был зафиксирован только в январе, а дальше только вверх.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как расширяется предложение на других сегментах рынка.