Популярный кроссовер Range Rover ждет серьезное обновление: подробности

Range Rover Velar нового поколения получит гибриды и версию без заднего стекла

Range Rover Velar дебютировал почти десять лет назад, и с тех пор производитель так и не решился на полную смену поколения. Все это время модель получала лишь точечные обновления. Похоже, ситуация изменится – британский ресурс Autocar сообщает о грядущей масштабной модернизации.

Новинка, как утверждается, кардинально отличается от предшественника. Причина проста: ее построят на архитектуре MLA. Изначально эту платформу задумывали исключительно для электрических машин, однако позже в JLR объявили, что она будет поддерживать и гибридные версии. Скорее всего, смена базы повлечет за собой и отказ от привычных форм кузова. Правда, некоторые дизайнерские детали у модели все же могут остаться, отмечают инсайдеры.

Range Rover Velar

Кстати, один из самых необычных ходов – отказ от заднего стекла. Источники утверждают, что новый Velar, как и будущий Jaguar Type 01, лишится этого элемента. Вместо него на корме установят камеру – картинка будет транслироваться на центральный дисплей. Интересно, что примерно такую же компоновку задней части кузова уже применили на Polestar 4, который, между прочим, запрещен к продаже в США.

Range Rover Velar

Какими именно будут технические характеристики, пока не раскрывается. Не объявлены и примерные сроки премьеры. Известно лишь, что на платформе MLA Velar появится как в гибридных версиях, так и в полностью электрическом исполнении.

Ранее «За рулем» сравнивал похожий прецедент с изменением дизайна премиум-моделей.