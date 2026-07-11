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Устали от сенсорных «кнопок»? Тогда этот автомобиль для вас!

Dacia Striker похвастал кнопками, необычной приборкой и ценой ниже €25 000

Румынский автопроизводитель Dacia готовит сюрприз для тех, кто устал бесконечно тыкать в глянцевые экраны.

Новая модель Striker, позиционируемая как компактный кроссовер на стыке универсала и внедорожника, делает ставку на практичность и простоту. Старт продаж намечен на декабрь, а базовый прайс уже объявлен: менее 25 000 евро.

В салоне царит практичный порядок. Главная фишка интерьера – обилие физических клавиш и крутилок для климат-контроля, что придется по душе консервативным водителям. При этом мультимедиа представлена 10,1-дюймовым тачскрином с поддержкой зеркалирования смартфона.

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Dacia Striker
Dacia Striker

Особого внимания заслуживает новаторская приборная панель LightVisio. Вместо привычного дисплея водитель видит голографическое отражение информации, парящее в воздухе. Выглядит футуристично, хотя к такой оптике придется привыкать.

С практичностью у новинки полный порядок, но есть нюансы. Задний ряд оснащен USB-разъемами и подстаканниками, однако места над головой в обрез: пассажирам выше 173 см уже тесновато, особенно в версии с панорамной крышей. Зато Striker порадовал щедрым базовым оснащением: даже в «базе» есть кондиционер, парктроники, камера и электростеклоподъемники.

А начиная со средней комплектации появляется функция Auto Hold, избавляющая от необходимости держать ногу на тормозе в пробках.

Источник:  https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/dacia-striker-keine-lust-auf-touch-gefummel-das-ist-euer-auto/
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