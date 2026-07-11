Устали от сенсорных «кнопок»? Тогда этот автомобиль для вас!
Румынский автопроизводитель Dacia готовит сюрприз для тех, кто устал бесконечно тыкать в глянцевые экраны.
Новая модель Striker, позиционируемая как компактный кроссовер на стыке универсала и внедорожника, делает ставку на практичность и простоту. Старт продаж намечен на декабрь, а базовый прайс уже объявлен: менее 25 000 евро.
В салоне царит практичный порядок. Главная фишка интерьера – обилие физических клавиш и крутилок для климат-контроля, что придется по душе консервативным водителям. При этом мультимедиа представлена 10,1-дюймовым тачскрином с поддержкой зеркалирования смартфона.
Особого внимания заслуживает новаторская приборная панель LightVisio. Вместо привычного дисплея водитель видит голографическое отражение информации, парящее в воздухе. Выглядит футуристично, хотя к такой оптике придется привыкать.
С практичностью у новинки полный порядок, но есть нюансы. Задний ряд оснащен USB-разъемами и подстаканниками, однако места над головой в обрез: пассажирам выше 173 см уже тесновато, особенно в версии с панорамной крышей. Зато Striker порадовал щедрым базовым оснащением: даже в «базе» есть кондиционер, парктроники, камера и электростеклоподъемники.
А начиная со средней комплектации появляется функция Auto Hold, избавляющая от необходимости держать ногу на тормозе в пробках.
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