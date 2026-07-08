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АВТОВАЗ ответил на сообщения о грядущем подорожании Lada

АВТОВАЗ опроверг слухи о повышении цен на Lada с 1 августа

Стало известно, что никаких перемен в стоимости автомобилей Lada в ближайшее время не предвидится. С опровержением слухов выступила пресс-служба компании – ее представители попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

В заявлении подчеркивается: панические сообщения о якобы росте цен на продукцию бренда с первого дня августа не имеют под собой оснований. По всей видимости, источником этих разговоров стали некоторые «блогеры-инсайдеры» из Тольятти, чьи данные, мягко говоря, вызывают вопросы.

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«Мы не отвечаем за то, что кому-то приснилось в кошмарном сне, а также за итоги общения этих людей с непонятными личностями, которые выдают себя за представителей дилерской сети Lada», – отметили в компании.

О том, как в целом дорожает обслуживание машин, «За рулем» недавно рассказывал.

Источник:  телеграм-канал «АВТОВАЗ. Официально»
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