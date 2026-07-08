Глава КАМАЗа предложил МВД вмешаться в ситуацию с китайскими грузовиками

Когогин: нужно жестче контролировать соответствие ТС техническому регламенту

Продолжается эпопея с китайскими грузовиками – в 2025 году массово их лишали ОТТС из-за несоответствия требованиям технического регламента по тормозам, уровню шума и по другим параметрам, напомнил в соцсетях главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Он рассказывает и про дальнейшее развитие ситуации: дистрибьюторы китайской техники подали в НАМИ «правильные» китайские грузовики для контрольных проверок. А когда запрет на продажу был снят, тысячи тяжелых грузовиков в одночасье перевели в разряд бэушных — «продали» аффилированным компаниям, провели государственную регистрацию, повесили номерные знаки и теперь продают конечным покупателям как бэушные с нулевым пробегом.

В интервью Максиму Кадакову гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что в таком поведении прослеживаются элементы недобросовестной конкуренции и что система контроля за рынком требует донастройки.

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

– В работе нашей системы надзора за выпуском в эксплуатацию автомобильной техники есть серьезные пробелы, когда государство не является основным действующим лицом в процессе определения качества и безопасности транспортных средств. Процесс построен так, что в его основе фактически лежит добровольная сертификация ТС, добровольное предоставление данных.

Когда НАМИ по требованию Росстандарта проводит контрольные проверки и выявляет несоответствия, есть возможность блокировать одобрения типа (ОТТС), потребовать, чтобы производитель внес изменения в конструкцию, в том числе в машины, которые находятся на дилерских складах. Но если предоставленный на испытания образец ТС соответствует всем требованиям и запрет на продажу снят, нет никакой возможности проверить, внесены ли по факту все требуемые изменения в те автомобили, которые еще не были проданы и находятся на складах у дилеров. Потому что тоже работает система добровольного предоставления данных.

И вот что сейчас произошло: после отмены ограничения по выпуску в эксплуатацию значительная часть склада китайских автомобилей в очень короткое время, буквально в течение недели, перекочевала на вторичный рынок — произошла первичная регистрация транспорта на аффилированные с продающими компаниями структуры, получены государственные номерные знаки, и теперь этот транспорт продается уже как бывший в употреблении, хотя автомобили совершенно новые. Это около 4000 машин.

Полагаю, что дальше наступает зона ответственности не структур Министерства промышленности — таких, как Росстандарт и НАМИ, — здесь работу должно вести МВД. Госавтоинспекция должна проверять такие машины, поскольку велика вероятность, что на наши дороги выходят автомобили, не соответствующие требованиям к тормозной системе, рулевому управлению, светотехнике, уровню шума и так далее. Я говорю про автомобили FAW, Dongfeng и другие.

Это значит, что аварийность будет расти. А когда Росстандарт обращается к продающим организациям с просьбой предоставить на контроль ТС из числа еще не проданных и стоящих на площадках дилеров, ответ очень простой: а у нас нет новых машин! Ну конечно нет — поскольку они уже переведены в разряд б/у, и контролировать вроде как нечего. И мы все понимаем, что это элемент нечистой игры на рынке. Почему КАМАЗ должен выполнять все требования технического регламента, а другие игроки рынка — нет?

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