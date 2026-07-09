В перечень автомобилей для такси внесут новые модели

Минпромторг РФ расширит перечень автомобилей для такси

В пресс-службе Минпромторга заявили, что перечень машин, разрешенных к эксплуатации в такси, вскоре пополнится. В него добавят свежие модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. Пока же, по данным ведомства, почти три десятка отечественных автомобилей уже соответствуют принятому закону о локализации.

На самом деле требования к машинам довольно жесткие. Один из главных пунктов – у производителя должен иметься специальный инвестиционный контракт (СПИК), подписанный после 1 марта 2025 года. Просто так в реестр не попасть: нужно набрать минимум 1500 баллов локализации (это без учета НИОКР) и вложить в развитие своего производства не меньше 10 млрд рублей за последние пару лет.

Причем количество набранных баллов может меняться в зависимости от комплектации. Поэтому при внесении модели в реестр стоит скрупулезно проверять, соответствует ли конкретная версия всем установленным нормам. После того как обновленный перечень официально утвердят, его выложат на государственном портале правовой информации.

Какие авто уже в списке и что с электромобилями

За последнее время в реестре уже появились две новинки: Jetour X70 Plus и Omoda C5. Вообще, на текущий момент в списке числится 28 моделей – это и вся линейка Lada, и Evolute с Voyah, и « Москвич» с UMO, плюс некоторые вариации Haval, Tenet и других марок.

О растущем спросе на электрички и гибриды «За рулем» недавно рассказывал.