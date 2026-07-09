На вторичке стало больше китайских машин: почему так происходит?

Предложение китайских авто с пробегом в РФ выросло на 28% за полгода

За первые шесть месяцев 2026-го количество объявлений о продаже подержанных китайских машин подскочило почти на треть – на 28%, подсчитали аналитики «Авто.ру Бизнес».

А вот в сегменте других иномарок с пробегом предложение фактически застыло на месте: число объявлений почти не изменилось. Российские модели, наоборот, стали выставлять реже – минус 8% к январю.

К июню средний ценник на бэушный китайский автомобиль добрался до отметки 2,27 млн рублей. С начала года он прибавил 5,2%, хотя в годовом выражении рост оказался скромнее – лишь 2,5%. Что касается прочих иномарок, тут динамика заметнее: за полгода +8% (до 2,46 млн рублей), за год – +5,5%. Отечественные марки почти не шелохнулись – средняя цена держится около 732 тысяч.

Только в пяти регионах зафиксировано удешевление машин с пробегом. Лидирует Костромская область, где цена просела на 2% – до 921 тыс. рублей. В остальных субъектах падение не превысило полутора процентов. Большинство же регионов, наоборот, пережили подорожание более чем на 2%.

Рекордсмен по росту – Пермский край: +16,6% (средняя цена – 1,27 млн). За ним Удмуртия (+14,7%, 1,2 млн) и Самарская область (+13%, 1,28 млн). Эксперты объясняют такие скачки не столько общим ростом, сколько изменением структуры предложения – на рынок выходит все больше дорогих моделей.

В столице цены почти дотянули до 3 млн рублей – прирост за полгода 7%, что стало самым высоким показателем по стране. Петербург скромнее: в июне средний ценник зафиксировался на уровне 2,22 млн – на 204 тысячи больше, чем в январе.

Пять моделей, которые сильнее всего подешевели на вторичке к концу полугодия

Эксперты «Авто.ру» подсветили и тех, кто потерял в цене больше других. Лидер антирейтинга – Mercedes-Benz V-Class: минус 12,4%, до 7,76 млн рублей. Следом Geely Coolray, подешевевший на 10% – сейчас его средний ценник 1,99 млн. Из российской классики подешевели «семерка» (-8,7%, до 245 тыс.) и «пятнашка» (-7,7%, до 221 тыс.). Замыкает пятерку Mercedes-Benz S-Class, потерявший 8% (средняя цена – 11,34 млн).

Ранее, 2 июля, директор «Автостата» Сергей Целиков отмечал, что за 10 лет цены на новые авто выросли более чем вдвое (на 107%), а на подержанные – и вовсе в 2,6 раза (на 162%).

О динамике рынка «За рулем» недавно сообщал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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