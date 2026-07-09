«Гелендваген» отечественной сборки за 1,3 млн рублей: что это за модель?

В РФ начались продажи копии Mercedes–Benz G-Class — электромобиля ZIF Morena

В России начались продажи и производство сразу двух компактных электрических моделей под маркой ZIF. Журнал Motor выяснил, что покупателям доступны версии E7 и Morena, причем последняя внешне – точная копия легендарного Mercedes-Benz G-Klasse.

Правда, габариты у новинки гораздо скромнее. Длина ZIF Morena составляет всего 4010 мм при ширине и высоте по 1850 мм – перед нами субкомпакт. Под капотом у машины скромный двигатель мощностью 10 л.с., питание которому дает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 14,4 кВт·ч.

Цена на мини-электрокар, по данным Motor, установлена в 1,3 миллиона рублей. Как уверяет продавец, передвигаться на нем можно по дорогам общего пользования, хотя для этого водителю придется открыть категорию B в правах.

Что касается оснащения, то в базе уже заявлены мультифункциональный руль, кондиционер, подогрев сидений, четыре стеклоподъемника и большой экран медиасистемы. Подвеска здесь пружинная, а тормоза – дисковые.

ZIF Auto

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