КАМАЗ начнет выпускать человекоподобных роботов

КАМАЗ планирует выйти на рынок с собственными антропоморфными роботами

КАМАЗ намерен выпустить на рынок антропоморфных роботов, которых создает своими силами. Технический директор компании Витольд Коморовский раскрыл подробности проекта.

Как заявил Коморовский, на данный момент разработка проходит пилотную стадию прямо внутри предприятия, и до серийного производства осталось не так много времени. «Я думаю, что к концу 2026 года или в 2027 году выйдем с предложением на рынок. Это антропоморфные манипуляторы с пропорциями, повторяющими человеческие руки», – пояснил он.

По сути, конструкция этих манипуляторов имитирует строение человеческой конечности – гибкость и антропометрия полностью соответствуют параметрам руки. Такие роботы призваны взять на себя операции, которые раньше были доступны только живым сотрудникам. Причем разработчики предусмотрели сменные захваты, чтобы быстро адаптировать машину под новые задачи, а также телеоперацию для удаленного управления и обучения.

«Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением», – добавил технический директор.

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