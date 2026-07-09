Продажи этой модели Москвича выросли почти на треть

Продажи Москвича М70 в июне выросли на 32%: цены начинаются от 2,7 млн рублей

Спрос на кроссовер Москвич М70 резко пошел вверх. По свежим данным пресс-службы столичного автозавода, июньский показатель реализации достиг 119 машин – это сразу на 32% больше, чем месяцем ранее.

Рост продаж в компании связывают с тем, что покупатели все больше доверяют модели и присматриваются к ней. Там добавляют: тенденция, судя по всему, продолжится, и в ближайшие месяцы результаты станут еще выше.

На рынок Москвич М70 вышел в марте 2026-го. По сути, это адаптированная версия китайско-британского кроссовера MG HS, который хорошо знаком водителям.

Выбор по двигателям довольно стандартный. Клиентам предлагают два варианта: 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 сил либо двухлитровый агрегат на 200 л.с. Привод – только передний, зато ценник стартует с вполне внятных 2 689 000 рублей.

Однако «Москвич» уже пообещал скоро выпустить полноприводную версию – ее тесты якобы стартовали еще в июне. Пока же машину собирают из готовых китайских комплектов, хотя завод намерен перевести модель на мелкоузловую сборку.

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