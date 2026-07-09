На рынок вышел автомобиль за миллион рублей: что в нем особенного

Fiat создал модель Topolino с максимальной скоростью 15 км/ч

Итальянский бренд решил покорить американский рынок довольно необычным транспортным средством. Речь идет о модели Topolino, что в переводе означает «мышонок». Габариты у этого аппарата действительно игрушечные: длина – всего 2535 мм, при ширине 1400 мм и высоте 1530 мм. В базовой версии электрокар оснащен двигателем мощностью 8 лошадиных сил, который разгоняет машинку максимум до 15 км/ч. При этом цена кусается – 14 тысяч долларов, или примерно 1 миллион рублей по текущему курсу.

С такими скоростными характеристиками выезжать на обычные дороги у Topolino не получится. Производитель прямо заявляет: передвигаться на нем разрешено только в жилых кварталах и на закрытых территориях – например, в курортных зонах. По сути, для полноценного участия в дорожном движении он не годится.

Правда, у желающих покататься по городу все-таки есть лазейка. За дополнительную плату можно приобрести опцию под названием Street Legal Conversion Kit. Этот набор, по заверениям компании, сдвинет электронный ограничитель скорости до 40 км/ч.

Но и тут не все так радужно. Даже после установки доппакета для «мышонка» останутся закрыты все трассы, где разрешен скоростной режим выше 35 миль в час, то есть 56 км/ч. Получается, ареал обитания итальянского электрокара в Штатах будет предельно скромным.

О необычных и дешевых новинках российского авторынка «За рулем» ранее уже рассказывал.