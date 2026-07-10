Toyota может вернуть на рынок семейный минивэн, популярный в 90-х

Toyota Estima вернется на рынок в 2028 году с ценой 2,6 млн рублей

По данным портала Response, Toyota всерьез рассматривает возможность реанимировать Estima – минивэн, который выпускали с 1990 года. Модель держалась на рынке без малого три десятилетия, а ее изюминкой был низкий центр тяжести. Такая конструкция обеспечивала автомобилю устойчивость и отличные ходовые качества. Но в 2019 году Estima все же уступила дорогу более современным Alphard и Vellfire.

Последнее поколение Toyota Estima

Правда, с тех пор обе эти модели ощутимо подорожали и перешли в сегмент премиум. В линейке японского бренда образовалась пустота – бюджетных минивэнов для внутреннего рынка больше нет. И вот тут на сцену может вернуться старая добрая Estima. Если верить слухам, возрожденный минивэн оценили бы примерно в 5,5 млн иен. По нынешнему курсу это около 2,6 млн рублей – вполне привлекательная сумма.

Интерьер Toyota Estima

Каким может быть дизайн

Внешность новинки, скорее всего, приведут в соответствие актуальному корпоративному стилю Toyota. Это значит, что Estima получит крупную решетку радиатора в форме трапеции, вытянутые дневные ходовые огни почти до самой эмблемы и треугольные вырезы в переднем бампере под основную оптику. Но главное, что обещает остаться от предшественника – тот самый низкий центр тяжести. Отказываться от такого явного преимущества вряд ли станут.

Так может выглядеть новая Toyota Estima

Про моторы и сроки

С высокой вероятностью новый минивэн дебютирует в гибридном исполнении – последние годы японцы активно продвигают именно такие силовые агрегаты. Полностью электрическая версия тоже не исключена. Впрочем, не все так быстро: по предварительной информации, старт продаж возрожденной Estima ожидают не раньше 2028 года.

Ранее «За рулем» уже писал о возвращении на российский рынок других долгожданных моделей.