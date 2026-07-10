Рама, полный привод, стойкий кузов — новый внедорожник скоро на российском рынке

Sinotruck планирует выпустить рамный пикап Bolden S7 на рынок РФ к концу года

Китайский автогигант Sinotruck готовится к выходу в новый для себя сегмент и собирается представить в России рамный пикап Bolden S7. Как сообщил представитель компании Сяодун, сейчас модель проходит процедуру сертификации, а продажи должны стартовать ближе к концу этого года.

Интересно, что изначально в СМИ ходили слухи, будто дистрибуцией новинки займется «Мотор Плейс» – компания, известная по работе с Honda и VGV. Но в Sinotruck эти данные опровергли. Там пояснили: сертификацией, логистикой и поставками легковых машин будет заниматься непосредственно российское представительство бренда. Такой шаг объясняют желанием производителя держать под полным контролем и качество, и всю цепочку взаимодействия с клиентами и дилерской сетью.

Sinotruck Bolden S7

Bolden S7 – это рамный пикап, который дебютировал на китайском рынке еще в 2024 году. Для России его доработают с учетом местного климата и реагентов на дорогах. Кузов машины оцинкован – это серьезно повышает устойчивость к коррозии. Грузоподъемность пикапа – 1050 кг.

Под капотом устанавливается 2,0-литровый турбодизель Weichai Power WP2H. В российской версии он выдает 177 лошадиных сил и 410 Н·м крутящего момента. Выбрать можно будет либо 6-ступенчатую механику, либо 8-диапазонный автомат. Привод – полный с муфтой подключения передней оси, плюс есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Габариты пикапа: 5645 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1890 мм в высоту при колесной базе 3470 мм.

Sinotruck Bolden S7

В салоне – два дисплея: один для приборки, другой – для мультимедиа. Особого внимания заслуживает камера кругового обзора с режимом «прозрачного капота» – она помогает видеть, что прямо под машиной. Из оснащения: система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз, климат-контроль и подогрев сидений. В топовых комплектациях добавят распознавание знаков и ассистент удержания в полосе.

Интерьер Sinotruck Bolden S7

О других китайских новинках «За рулем» ранее подробно писал.