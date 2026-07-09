Новые функции в Lada Vesta и Aura: комфорт и технологии без повышения цен

АВТОВАЗ: климат–контроль и телематика теперь доступны в топ–версиях Vesta и Aura

Новые версии Lada Vesta и Aura получили автоматическую климат-систему и телематический пакет Lada Connect Старт, но при этом рекомендованные розничные цены остались без изменений.

Это значит, что за те же деньги можно получить более современный и удобный автомобиль.

Климат-система сама поддерживает комфортную температуру в салоне, ориентируясь на сигналы трех датчиков. Она плавно регулирует нагрев или охлаждение воздуха и распределяет потоки так, чтобы процесс был незаметным для водителя и пассажиров. Все основные компоненты этой системы производятся в России: контроллер и панель управления поставляет «Итэлма», датчик температуры – «Счетмаш», а сама установка микроклимата в сборе выпускается «Автоприбором».

Kлимат-контроль в автомобилях АВТОВАЗа

В семействе Vesta новая климат-система появилась в версиях «Драйв» и «Техно», цены на которые стартуют от 1 785 000 и от 2 015 000 рублей. Базовые комплектации, как и раньше, оснащаются обычным кондиционером.

Что касается флагманской Lada Aura, то она получила и климат-контроль, и телематическую систему сразу в обеих доступных версиях – « Премьер» (от 2 269 000 рублей) и «Статус» (от 2 466 000 рублей).

Салон Lada Vesta

Телематическая система Lada Connect Старт кардинально расширяет возможности владельца: через смартфон можно удаленно проверять уровень топлива, местонахождение машины, температуру двигателя, заряд аккумулятора, а также состояние дверей и багажника и даже узнавать, запущен ли мотор. Система вошла в базовое оснащение всех модификаций обеих моделей, так что теперь каждая новая Vesta и Aura получает этот функционал без доплат.

Напомним, что это не единственное улучшение: ранее все версии Vesta и Aura уже обзавелись дистанционным запуском двигателя и бесключевым доступом.

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