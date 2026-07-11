Китай отменяет льготы на электромобили и гибриды: что будет с ценами

Китай отменяет льготы на электромобили и гибриды: на сколько они подорожают

Власти Китая официально объявили о новой фазе сворачивания льгот для «зеленого» транспорта. С 1 января 2027 года собственникам электромобилей и подключаемых гибридов придется платить налог на покупку в полном объеме, а за малолитражки и гибриды – еще и транспортный сбор. Разбираемся, чем это обернется для рынка.

Государство поддерживало сектор электромобилей и PHEV с 2013 года – через субсидии и налоговые послабления. Изначально отмену льгот планировали запустить еще в 2020-м, но помешала пандемия COVID-19. В итоге поэтапное сворачивание начали только в 2022-м.

Сначала сократили объемы госзаказов. В 2024 году ослабили компенсацию налога на покупку экологичного транспорта, продолжив этот процесс в 2026-м. А в 2027-м вступают в силу сразу два ключевых изменения.

Отмена компенсации налога на покупку

С 2027 года государство перестает компенсировать налог на покупку электромобилей и подключаемых гибридов. Сейчас он составляет 10% от цены машины, причем власти покрывают до 30 тысяч юаней (около 337,2 тысячи рублей). По сути, с 1 января 2027 года стоимость «зеленых» авто из КНР может подскочить на те самые 10% – если, конечно, производители не решат урезать свою маржу.

Но тут есть нюанс. Компании в Китае уже не могут просто так снижать цены. Принятый закон о ценообразовании в автопроме запрещает продавать машины и запчасти ниже себестоимости (включая производственные, административные и прочие расходы). Искажать цены тоже нельзя.

Изменения по транспортному налогу

Кроме того, для подзаряжаемых гибридов (как с параллельными, так и с последовательными установками) отменят компенсацию транспортного налога. Раньше эту статью расходов для «зеленых» машин полностью брало на себя государство. Для обычных авто с ДВС объемом до 1,6 литра налог снижали вдвое.

Начиная с 2027 года все эти послабления исчезнут. От уплаты не освободят электрические коммерческие автомобили, подключаемые гибриды и коммерческие машины на топливных элементах (например, водородных). Исключение сделают только для чистых электромобилей и пассажирских машин на топливных элементах.

Транспортный налог, как и в России, – ежегодный сбор. Его размер зависит от характеристик авто и региона регистрации. Например, за машину с ДВС до 1 литра придется платить от 60 до 360 юаней (675-4045 руб.) в год. А за двигатель объемом более 4 литров – от 3,6 до 5,4 тыс. юаней (40,4-60,7 тыс. руб.).

Почему регулятор пошел на это

В китайских министерствах финансов, промышленности и налоговой администрации считают отмену компенсации для гибридов справедливой. Логика простая: в 2025 году продажи машин на новых источниках энергии достигли 16,49 млн штук – это больше половины всего внутреннего рынка КНР. Средняя цена гибрида составила 218 тысяч юаней (2,45 млн рублей). Власти уверены, что покупатели таких авто вполне платежеспособны.

Гораздо серьезнее может ударить по рынку полная отмена компенсации налога на покупку. Цена доступных моделей (дешевле 300 тысяч юаней, или 3,37 млн руб.) неизбежно вырастет. Это способно охладить спрос. На этом фоне в Китае уже набирают популярность традиционные гибриды без возможности внешней зарядки – они постепенно отбирают долю у PHEV и «чистых» электромобилей. Впрочем, китайское правительство не сомневается в стабильности «зеленого» сегмента.

Кстати, полное введение налога на покупку отразится и на стоимости электромобилей и гибридов, которые везут в Россию по каналам альтернативного импорта.

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