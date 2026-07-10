Новая недорогая семейная Хонда появилась на российском рынке с приятной ценой

Honda Stepwgn в версиях Air и Spada продаются в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Honda Stepwgn – очередная модель из Японии, которая добралась до России через параллельный импорт. Этот семиместный минивэн привлекает внимание не только вместительностью, но и ценой: на классифайдах самую простую версию можно найти за 1 600 000 рублей. Для сравнения, официально продающийся в РФ BAW MPV стоит минимум 2 499 000 рублей, Sollers SF1 обойдется от 2 250 000, а за премиальный GAC M8 придется отдать почти 5,7 млн.

Машина поставляется к нам в двух вариантах. Базовая версия называется Air, и именно в ней можно найти самые бюджетные предложения. К примеру, во Владивостоке такой автомобиль с тканевым салоном, мультирулем, цифровой приборкой и сенсорной мультимедиа оценили ровно в 1,6 млн. Правда, есть нюанс: за другой экземпляр в той же комплектации и в том же городе просят уже 1 999 000 рублей.

Honda Stepwgn

Версия Spada отличается более агрессивной решеткой радиатора и кожаной отделкой салона. Тут и оснащение побогаче: подогрев кресел, электропривод багажника, камера с круговым обзором, порты USB-C, адаптивный круиз-контроль, системы безопасности – вплоть до 12 подушек. Цены на такой минивэн стартуют от 2 230 000 рублей.

Под заказ Spada готовы привезти в любой уголок страны, но финальная цифра сильно зависит от региона. Например, в Хабаровске это будет 2,39 млн, в Омске – на 80 тысяч дороже, в Москве и Новосибирске – 2,5 и 2,55 млн соответственно. Краснодар и Барнаул «просят» уже 2,6 млн. Самый дорогой экземпляр, который сейчас есть в наличии, оценили в 4 250 000 рублей – такая машина продается в подмосковном Одинцово.

Honda Stepwgn

В наличии Stepwgn есть в Иркутске, Сосновоборске, Уссурийске, Томске, Красноярске, Невинномысске, Анапе, Ульяновске, Хабаровске и Москве. Вне зависимости от версии под капотом у всех одинаковый силовой агрегат: бензиновый турбомотор на 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным – тут все упирается в выбранную комплектацию.

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