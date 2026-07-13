В России обнаружены в продаже отличные японские кроссоверы дешевле «китайцев»

Кроссоверы Honda Vezel ввозят в РФ из КНР и Японии с ценой от 1,55 млн рублей

На российский рынок начали завозить свежие кроссоверы Honda Vezel сразу с двух направлений – из Японии и Китая. Причем разница в цене между ними, бывает, достигает полумиллиона рублей.

Самый бюджетный вариант предлагает компания из Владивостока. За 1 550 000 рублей они готовы пригнать праворульную версию с тканевым салоном, мульти-рулем в коже и сенсорным экраном мультимедиа. В оснащении также числятся однозонный климат, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида с разметкой, система бесключевого доступа с кнопкой запуска и электронный стояночный тормоз с AutoHold.

Honda Vezel

Другие дальневосточные продавцы просят за аналогичную машину уже минимум 1 650 000 рублей. Для понимания: конкуренты вроде Geely Cityray стартуют от 2 849 990 рублей, Haval Jolion – от 1 999 000, а свежий Tenet T4 2026 года – от 2 169 000 рублей.

Если углубляться в географию, цены на «японца» разнятся. В Тюмени и Хабаровске – 2 000 000 рублей, в Иркутске и Перми – 2 050 000, в Сургуте – 2 100 000, в Кемерово – 2 200 000. Самые высокие запросы в Южно-Сахалинске, Красноярске, Новосибирске, Омске и Уфе – около 2 300 000 рублей.

Что касается леворульных машин из Китая, то в Красноярске такой Vezel предлагают за 2 000 000 рублей, в Новосибирске – за 2 050 000. Интересно, что в Красноярске нашелся даже экземпляр в наличии за 2 230 000 рублей. Автомобили уже замечены в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Чите, Благовещенске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Магадане и других городах.

Интерьер Honda Vezel

Технически модели не отличаются: под капотом 1,5-литровый атмосферник. Для японского рынка он выдает 118 л. с. и 142 Нм, для китайского – 124 л. с. и 145 Нм. Коробка – вариатор, привод бывает как передним, так и полным.

Между прочим, недавно Honda Vezel отметили в рейтинге J.D. Power – он оказался самым надежным в своем классе по числу поломок на сотню машин.

О других интересных новинках на российском рынке «За рулем» недавно рассказывал.