Назван размер средней ставки по автокредитам в России

Pango Cars: средний размер автокредита в России составил 1,25 млн рублей

Как выяснилось, во втором квартале 2026 года россияне в среднем брали в долг на машину 1,25 млн рублей. Процентная ставка при этом составила 22,3% годовых, что заметно меньше, чем год назад – тогда она переваливала за 25%. Срок кредитования в среднем растянулся на 6,3 года.

Интересно, что самым популярным «кредитным» автомобилем с пробегом в этот период оказался Kia Rio – его доля среди всех таких сделок достигла 12,9%. Следом идут Lada Vesta (12%) и Lada Granta (9,4%). А прошлогодний лидер Hyundai Solaris откатился на четвертую позицию с 8,8%. В целом же по маркам тройка лидеров остается прежней: Lada, Kia и Hyundai. Логика покупателей проста – берут то, что проверено годами и не разорит на ремонте.

Самый активный спрос пришелся на машины семилетнего возраста – 2017 года выпуска. Тут, видимо, сказывается желание найти золотую середину между ценой и остаточным ресурсом.

Четверть рынка – за автомобилями от 1 до 1,5 млн рублей

Если смотреть на ценники, то чаще всего россияне оформляли кредиты на авто стоимостью от 1 до 1,5 миллиона рублей – на этот сегмент пришлось 27% всех сделок. Еще 23% покупателей уложились в диапазон от 500 тысяч до 1 миллиона, а 22% выбрали машины за 1,5-2 миллиона. Сегмент от 2 до 2,5 млн занял 12%. Получается, что больше 70% всех кредитных покупок укладываются в коридор от 500 тысяч до 2 млн рублей – явный признак того, что рынок живет за счет массового потребителя.

Возраст машин тоже говорит сам за себя. 29% кредитов взяли на автомобили от 5 до 10 лет, еще 28% – на машины 10-15 лет. Доля «молодежи» младше 5 лет составила лишь 20%, что неудивительно: свежие модели по адекватной цене сейчас днем с огнем не сыщешь. Оставшиеся 18% пришлись на авто возрастом 15-20 лет.

«Наблюдается постепенное восстановление интереса к автокредитованию на фоне снижения средних ставок по сравнению с прошлым годом. Покупатели по-прежнему делают ставку на автомобили среднего возраста – прежде всего 5−10 и 10−15 лет. Именно в этих сегментах сосредоточено оптимальное сочетание цены, технического состояния и доступности обслуживания. При этом спрос все чаще смещается в диапазон 1−1,5 млн рублей, что говорит о стремлении клиентов найти максимально рациональный баланс между размером ежемесячного платежа и качеством приобретаемого автомобиля», – отметили в пресс-службе Pango Cars.

Ранее «За рулем» объяснил, почему не стоит спешить с переводом машины на газ на фоне дефицита бензина.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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