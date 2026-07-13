В Россию вернулся хорошо знакомый надежный кроссовер Skoda дешевле 2 млн рублей

Skoda Karoq из Китая можно заказать в РФ с ценами от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq, который некоторое время собирали на ГАЗе в Нижнем Новгороде до 2022 года, теперь снова можно купить в стране. Правда, машины везут из Китая, а не с местного конвейера. Цена стартует от 1,7 млн рублей – за эти деньги кроссовер предлагают под заказ во Владивостоке.

В базе у такого Karoq уже есть кондиционер, медиасистема с сенсорным экраном, подогрев передних кресел и зеркал, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и камера заднего вида с парктрониками. Салон – с комбинированной отделкой.

Skoda Karoq

Для сравнения: расценки на «китайцев» ощутимо выше. Omoda C5 последнего поколения (скоро этот бренд исчезнет, уступив место российскому Jeland) стоит минимум 2 349 000 рублей. Новый Haval Jolion 2026 года – от 1 999 000 рублей. Changan CS35 Max без скидок – 2 599 900 рублей, а самый доступный Geely Cityray – 2 849 990 рублей.

В других городах прайс на «китайскую» Skoda заметно разнится. Заказ в Красноярске обойдется в 2 070 000 рублей, в Москве – в 2 205 000 рублей, в Новосибирске – в 2 350 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – уже в 2 490 000 рублей. Дороже всего привезти Karoq просят в Ижевске (2 680 000 рублей), Кирове (2 800 000 рублей) и Перми (2 850 000 рублей).

Интерьер Skoda Karoq

Кое-где кроссоверы лежат прямо в наличии. В Краснодаре новый Karoq стоит 2 800 000 рублей. В Томске и Набережных Челнах – 2 950 000 рублей. В Оренбурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Симферополе цены варьируются от 3 000 000 до 3 400 000 рублей.

Оснащение и мотор

В богатых версиях «китайский» Karoq догоняет одноклассников из КНР. Здесь мультируль с кожаной отделкой, кожаные сиденья, цифровая приборная панель, двухзонный климат с сенсорным управлением, бесключевой доступ, запуск с кнопки и двухцветные легкосплавные диски.

Под капотом у машин из Поднебесной – 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 сил в связке с семиступенчатым роботом DSG. Привод только передний, хотя в российских версиях когда-то встречались и полноприводные модификации.

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