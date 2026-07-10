Полный привод, льготный утиль: доступный японский кроссовер появился в продаже

В РФ в продаже появился кроссовер Nissan Kicks по цене от 1,45 млн рублей

В России в широком доступе появляются доступные кроссоверы и седаны японских брендов. Так, сразу несколько частных продавцов и дилеров предлагают привезти под заказ Nissan Kicks, стоимость которого начинается от 1 450 000 рублей.

Дешевле всего машину предлагают привезти владивостокские продавцы. За указанную сумму клиент получает кроссовер 2026 года в версии Deluxe в белом цвете с красным кожаным салоном.

В оснащение входит полный набор современного оборудования: кондиционер, камеры и парктроники, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски. Технически автомобиль приводится в движение 122-сильным атмосферным мотором и вариатором.

Nissan Kicks

Аналогичный вариант, но в синем цвете, другой продавец из столицы Приморья оценил уже в 2 600 000 рублей. Тем, кому недостаточно мощности, фирма из Тюмени предлагает кроссовер с 2,0-литровым ДВС и полным приводом. Такой экземпляр обойдется уже в 3 065 000 рублей. О ба ДВС у Kicks не превышают порог в 160 л.с., что позволяет привезти машину по льготным ставкам утильсбора.

Nissan Kicks

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