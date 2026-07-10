Volkswagen вдвое сократит модельный ряд

Volkswagen сокращает модельный ряд на 50%

Volkswagen Group запускает глобальную реструктуризацию, в рамках которой планируется серьезно урезать модельный ряд – примерно наполовину. Параллельно количество доступных комплектаций хотят уменьшить на 75%. В пресс-службе концерна уточнили, что такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета в Вольфсбурге.

По задумке руководства, сокращение ассортимента позволит направить инвестиции на самые востребованные модели. Заодно это должно ускорить разработку новых технологий. В компании хотят унифицировать ключевые решения для западных и восточных рынков: платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение будут создавать по единым стандартам. Цель – избавиться от дублирующих разработок и повысить общую эффективность.

Финансовый директор VW Арно Антлиц заявил, что текущие планы по сокращению затрат в нынешней ситуации недостаточны. По его словам, необходима коренная перестройка бизнес-модели, чтобы добиться устойчивых улучшений. Правда, официально о закрытии заводов или массовых увольнениях компания пока не объявила.

Заводы под угрозой закрытия и протесты работников

Хотя открыто об этом не говорят, в руководстве всерьез обсуждают закрытие четырех предприятий в Германии: в Ганновере, Эмдене, Цвиккау, а также завода Audi в Неккарзульме. На фоне этих слухов появилась и информация о возможном сокращении до 100 тысяч рабочих мест. Если это произойдет, реструктуризация станет крупнейшей за всю историю концерна.

Естественно, такие новости вызвали волну протестов. У заводов прошли акции, а в Вольфсбурге на митинг вышли около 400 человек. Представитель профсоюза IG Metall Торстен Грегер предупредил: подобные планы могут вылиться в серьезный конфликт между руководством и сотрудниками. Глава производственного совета Даниэла Кавалло подчеркнула, что работники не виноваты в кризисе в отрасли, и в коллективе растут тревога и неопределенность.

Производственный совет уже потребовал от гендиректора Оливера Блюме официально опровергнуть слухи о возможном закрытии заводов и сокращениях. Иначе представители сотрудников готовы организовать новые собрания и акции протеста. Кстати, похожие меры для оптимизации расходов рассматривает и Renault – французская марка тоже задумалась о сокращении специалистов.

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