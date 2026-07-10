Эти популярные в России новые иномарки проверили на безопасность: результаты

Euro NCAP и C–NCAP разбили новые BMW iX3, Audi A5, Xiaomi YU7 и Zeekr 007 GT: итоговые оценки безопасности и цены в России

Европейское агентство Euro NCAP и его китайский аналог C-NCAP недавно опубликовали результаты краш-тестов нескольких свежих моделей. Autonews.ru разобрался, насколько хорошо защищены водители и пассажиры в машинах, которые уже можно найти на нашем рынке.

Итоги испытаний BMW iX3, который предлагают в РФ от 15 млн рублей на заказ, подвели в Китае. Там используют свою систему: оценивают защиту водителя и пассажиров, пешеходов, а также работу ассистентов. Немецкий электрокар набрал 90,43% за безопасность людей в салоне, 74,95% за пешеходов и 90,29% за электронику. В сумме это дало 86,5% – твердые пять звезд. В C-NCAP отдельно уточнили: самые опасные зоны для пешеходов – нижняя часть лобового стекла и передние стойки кузова.

Новый Audi A5, который поставляют в Россию по параллельному импорту с осени 2025 года, проходил тесты в Европе. Эксперты Euro NCAP выставили машине 73% за безопасность вождения, 83% – за работу электронных помощников, 86% – за защиту при столкновениях и 95% – за поведение после аварии. Итог – максимальные пять баллов. Особо отметили, что скрытые дверные ручки не подвели: после каждого удара они выдвигались и оставались рабочими, несмотря на повреждения механического замка. В дилерских центрах сейчас просят от 5,85 млн рублей за удлиненную версию A5 L.

Первый кроссовер Xiaomi YU7 побил рекорд по числу предзаказов – 200 тысяч за три минуты. В реальности продажи в Китае стартовали в августе 2025 года, а в Россию машины везут по параллельному импорту от 5,8 млн рублей. Китайский C-NCAP оценил его почти идеально: 96,16% за защиту пассажиров, 83,06% – за пешеходов и 99,26% за активную безопасность. Общий балл – 93,5%, пять звезд. Единственное, где случилась осечка, – система автоматического экстренного торможения набрала 9,75 из 10. По всем остальным параметрам у YU7 полный порядок.

Zeekr 007 GT: универсал с детектором ребенка

Электрический универсал Zeekr 007 GT, построенный на базе одноименного седана, тоже прошел через Euro NCAP. Результаты: 79% за вождение, 89% – за электронные ассистенты, 93% за ударную защиту и 95% за безопасность после столкновения. Итоговые пять звезд. В отчете похвалили систему, которая замечает забытого в машине ребенка: «Она действительно распознает, что малыш остался внутри, и своевременно выдает предупреждение», – констатировали эксперты. В России 007 GT доступен под заказ, цена стартует от 7,4 млн рублей.

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