Рай для интровертов: РЖД запустили одноместное купе

РЖД запустили вагон 1Б с завтраком и бизнес-залом за 5-6 тысяч рублей

Поездка между Москвой и Санкт-Петербургом вроде бы дело привычное, но есть одна деталь, способная испортить впечатление – соседи по купе. Кто-то бесконечно говорит по телефону, кто-то храпит, а кто-то включает свет в три часа ночи. В итоге вместо долгожданного отдыха получается сплошной стресс. В РЖД, судя по всему, прислушались к этим жалобам и решили поэкспериментировать: на маршруте появился вагон с одноместными купе.

В составе фирменного поезда № 3/4 «Экспресс» теперь курсирует вагон класса 1Б. Особенность в том, что каждое купе рассчитано строго на одного пассажира. Не нужно выкупать все места целиком, чтобы побыть в одиночестве: верхние полки просто заблокированы, а в продажу поступают только нижние. По сути, это компромисс между личным пространством и разумной ценой.

Внутри все устроено так, чтобы не возникало ощущения тесноты. Широкий диван без привычной двухъярусной конструкции легко раскладывается в полноценную кровать. Рядом есть отдельное кресло, столик и шкаф, совмещенный с умывальником. Все это больше напоминает крошечный гостиничный номер на колесах, где под рукой есть все необходимое и никто не вторгается в твою зону комфорта.

Один из приятных бонусов – завтрак, который уже включен в стоимость. Официант приносит его прямо в купе, причем выбор блюд и порции могут удивить даже тех, кто привык к ресторанному сервису. Речь не про стандартный бутерброд с чаем, а про полноценное утреннее меню, задающее хорошее настроение на весь день.

Еще один плюс – автономный климат-контроль. В отличие от обычных вагонов, где температуру регулируют сообща с попутчиками, здесь пассажир сам решает, какую прохладу или тепло ему установить. Правда, в сильные морозы порой вентиляционные отверстия закрывают поролоном для сохранения тепла, так что приходится выбирать между свежим воздухом и уютом. Мелочь, но она напоминает о суровой бытовой реальности.

Стоимость такого удовольствия – 5-6 тысяч рублей. Цена кусается, но если вдуматься, то предложение оказывается выгодным. В него уже входит не только приватность, но и доступ в бизнес-зал на вокзале за три часа до отправления с питанием и удобной зоной ожидания. Для сравнения: за те же деньги в «Красной стреле» дадут обычное купе без привилегий, а в «Стриже» придется мириться с ранним прибытием в Северную столицу. Получается, что новый формат – это не просто место в вагоне, а целый пакет услуг для комфорта.

Будет ли массовый спрос на одиночество?

Пока такие вагоны – редкость, они курсируют только на отдельных направлениях. Но если пассажиры оценят новинку, РЖД вполне могут расширить этот опыт. В конце концов, желание побыть в тишине – не прихоть, а насущная необходимость: кому-то нужно выспаться перед переговорами, кому-то – поработать без помех, а кому-то просто хочется спокойно провести ночь в дороге.

Вполне возможно, что этот эксперимент станет началом новой эры в железнодорожных путешествиях, где главным критерием комфорта становится не ширина полки, а возможность остаться наедине с собой, подчеркивает автор блога 110КМ.ру.

О том, как путешествие без лишнего стресса может сэкономить не только нервы, но и бюджет, «За рулем» недавно напоминали.