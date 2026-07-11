Каждый второй экспортируемый автомобиль из Китая уже не бензиновый

Экспорт автомобилей из Китая в июне вырос на 75% год к году

В июне Китай отправил на внешние рынки 1,037 млн машин. Месячный рост составил 11,6%, а годовой – сразу 75,1%, пишет Economy Observer со ссылкой на данные отраслевой статистики.

За первое полугодие цифры тоже впечатляют. В Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) подсчитали, что суммарно за рубеж ушло 5,096 млн автомобилей. Это на 65,3% выше показателей аналогичного периода 2025-го.

В начале года отрасль смотрела в будущее гораздо скромнее. CAAM прогнозировала, что по итогам 2026-го экспорт составит 7,4 млн штук – консервативный прирост всего на 4,3%. Но реальность внесла коррективы: внутренний рынок проседает, зато зарубежные поставки тянут индустрию вверх.

Электромобили и гибриды

Особого внимания заслуживает сегмент машин на новых источниках энергии (NEV). В июне таких экспортировали 523 тыс. штук – в 1,6 раза больше, чем год назад. И тут важная веха: впервые «зеленые» модели заняли больше половины всех отгрузок. Получается, каждый второй автомобиль, покидающий китайские порты, – это либо электрокар, либо гибрид.

За шесть месяцев 2026-го доля NEV в общем экспорте составила 46,2% (2,355 млн штук). Рост – в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

География спроса и риски

Основная динамика идет от рынков АСЕАН, стран Ближнего Востока и России. Данные Международной организации производителей автомобилей (OICA) за январь-май указывают на взрывной спрос во Вьетнаме (+35%), хороший рост в Таиланде (+15%) и уверенный – в России (+10%).

Впрочем, в CAAM настроены осторожно. Ассоциация предупреждает, что дальнейший рост экспорта могут притормозить углеродные пошлины, вводимые Евросоюзом, а также антисубсидиционные расследования.

Кстати об отзывах

Отдельная история – качество. Агентство «ПромРейтинг» 2 июля опубликовало данные, согласно которым китайская марка Geely оказалась лидером по числу отозванных машин в России: под кампанию попало 56,5 тыс. штук. Всего же за первую половину 2026-го в РФ провели восемь отзывных акций, затронувших 153,3 тыс. автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщил, что п родажи подключаемых гибридов взлетели в России.