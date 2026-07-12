Китайские авто теряют позиции: как изменится рынок к концу года

«Газпромбанк Автолизинга»: продажи китайских авто могут упасть до 450 тысяч штук

По оценкам аналитиков из «Газпромбанк Автолизинга», по итогам 2026-го количество сделок с китайскими легковушками способно опуститься до отметки в 450 тысяч. Такой прогноз прозвучал 10 июля.

В июне было реализовано 45,2 тыс. машин, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Результат шести месяцев составил 243,5 тыс. сделок, минус 15%. Доля брендов из Поднебесной в оба указанных периода составила 41%. Почти две трети объема в июне продолжали обеспечивать всего три марки: Haval (16,1 тыс., +76% за год), Geely (7,6 тыс., +23%) и Changan (5,6 тыс., -11%).

В июле рынок в легковом сегменте имеет шансы превысить 120 тыс. сделок, а китайские марки — найти порядка 50 тыс. клиентов, считают эксперты. Результат июня был по большей части достигнут за счет опасений резкого подорожания автомобилей после роста ставок утильсбора, отмечает руководитель по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

В текущем июле такого драйвера роста продаж не оказалось. Кроме того, ключевая ставка, по прогнозам, пока не будет существенно снижаться. Поэтому не стоит ждать и роста кредитных продаж, который наблюдался с февраля по июнь в 2024 году.

«На фоне роста цен на топливо и проблем с логистикой на рынке опять увеличились проинфляционные ожидания. В то же время тенденция по сокращению доли «чистокровных» машин из КНР на нашем рынке наверняка сохранится. Многих клиентов Chery уже забрала марка Tenet. Тем же путем развиваются бизнесы Jeland (платформы Jaecoo и Omoda), Esteo (Exeed) и Volga (Geely)», - отметил Корнев.

Он предположил, что к концу текущего года доля марок из КНР составит примерно треть от всех продаж, а в абсолютных цифрах едва ли превысит порядка 450 тыс. сделок.

О том, какие китайские машины еще можно выгодно купить, «За рулем» недавно подробно разобрал.