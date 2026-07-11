AMG выпустит мощный электрический кроссовер с имитацией звука V8

AMG показала электрокроссовер мощностью 1153 л.с. с имитацией звука двигателя V8

Разработчики из AMG рассекретили дизайн своего нового высокопроизводительного электромобиля. По сути, это внедорожник, который будет напрямую конкурировать с Porsche Cayenne EV.

Силовая установка новинки выдает внушительные 1153 лошадиные силы. При этом инженеры уделили особое внимание акустике: хотя традиционного двигателя внутреннего сгорания у кроссовера нет, его программное обеспечение будет имитировать звук V8.

Кстати, о цифрах. Производитель заявляет о возможности зарядки от терминалов мощностью до 600 кВт, что на сегодняшний день является очень высоким показателем. Запас хода на одной «заправке» должен составить около 435 миль – этого достаточно для длительных поездок без частых остановок.

О переходе китайского автопрома на новую стратегию «За рулем» ранее писал.