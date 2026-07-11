В России наладили производство крупного отечественного седана не хуже Camry

На бывшем заводе Toyota в Шушарах стартовал выпуск российского седана Tenet A8

В сегменте бизнес-седанов появился новый игрок – Tenet A8, который марка назначила своим флагманом. Выпускать машину будут полным циклом на площадке холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), где раньше располагался завод Toyota.

Под капотом – на выбор два бензиновых турбомотора объемом 1,6 или 2,0 литра. Топовая версия комплектуется двухлитровым двигателем на 197 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. С места до сотни такой седан разгоняется за 9 секунд.

Tenet A8

Габариты новинки – 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, при этом колесная база составляет 2770 мм. Особый упор конструкторы сделали на простор заднего ряда: здесь установлены отдельные дефлекторы климат-контроля, USB-порты и центральный подлокотник.

Оснащение моделей включает 18-дюймовые колесные диски, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым дисплеем и цифровую «приборку» на 10 дюймов. Передние кресла снабдили электрорегулировками, памятью настроек, подогревом и вентиляцией. Кроме того, в списке – панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка, аудиосистема Sony и физические кнопки управления кондиционером.

Для российской версии производитель предусмотрел расширенный зимний пакет: в него вошли подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, а также лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

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