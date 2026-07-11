От 0 до 100 км/ч за 2 секунды: представлен интересный трехмоторный суперкар

Китайский электрический суперкар Denza Z Performance дебютировал 9 июля

Презентация суперкара Denza Z Performance состоялась 9 июля. Китайский бренд показал новинку на фото и рассказал, на что она способна.

Denza Z Performance

От базового Denza Z версия Performance отличается нарочитой агрессией. Чего только стоит огромный воздухозаборник, который занял практически весь передний бампер. Сзади инженеры разместили гигантское антикрыло – судя по всему, с электроприводом и возможностью регулировки угла атаки. Корма тоже выглядит зубастой за счет другого, более брутального бампера.

Denza Z Performance

Кстати, новинка будет предлагаться сразу в двух типах кузова: классическое двухдверное купе и вариант с мягким складным верхом. Габариты машины практически спортивные – длина 4780 мм при ширине 1990 мм и высоте всего 1350 мм. Колесная база скромнее, 2780 мм. Салон, к слову, рассчитан на четверых, а центральное место отдано большому поворотному дисплею и спортивному мультирулю.

Denza Z Performance

Сердце Denza Z Performance – это три электромотора, выдающие в сумме невероятные 1605 лошадиных сил. Отдача позволяет китайскому суперкару разменивать первую «сотню» всего за две секунды. У машины адаптивная подвеска и какое-то хитрое электроуправляемое шасси – руль напрямую с колесами не связан, управление идет по проводам (steer-by-wire).

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