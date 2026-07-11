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Умельцы создали седан BMW шириной 3 метра: как он выглядит?

В Китае создали трехметровый седан M3² на базе Volkswagen Lamando L

Китайские умельцы снова удивили: на свет появился гигантский седан, который выглядит как BMW M3 G80, только раза в два шире. За основу взяли Volkswagen Lamando L, но конструкторы решили не мелочиться и здорово расширили кузов – до трех метров в ширину. Новинку, естественно, окрестили M3², намекая на квадратную степень.

Седан M3²
Седан M3²

Спереди автомобиль действительно сложно отличить от баварского спорткара – те же фирменные фары, узнаваемый бампер. Правда, знаменитая «ноздря» решетки радиатора теперь разделена не на две, а на четыре секции, но общее настроение передано точно. А вот корма скорее напоминает оригинальный Lamando, хотя задние фонари все же стилизовали под оптику M3.

Седан M3²
Седан M3²

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Интерьер, вопреки ожиданиям, не имеет с BMW ничего общего – это просто салон от Volkswagen, но с одной интересной деталью. Из-за безумной ширины кузова перед пассажирским креслом смонтировали длинный сенсорный дисплей, которого у стандартного «Ламандо» нет.

Но самое забавное – техническая начинка. Под капотом, как ни странно, стоит скромный 1,4-литровый турбомотор от VW. И это при том, что машина рассчитана на перевозку десяти человек! Чтобы разместить столько пассажиров, обычные сиденья заменили мягкими креслами-мешками.

Седан M3²
Седан M3²

Ранее «За рулем» разобрал вопрос защиты кузова китайских машин от коррозии.

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Источник:  Авто Mail
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