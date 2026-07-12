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Новый Skoda Kodiaq засветился на тестах: что изменится в популярной модели

Прототип Skoda Kodiaq 2027 модельного года замечен на тестах в Альпах

Шпионам удалось заснять прототип обновленного Skoda Kodiaq на альпийских дорогах во время дорожных испытаний. Машина 2027 модельного года частично скрыта камуфляжем, и его расположение намекает на то, какие именно элементы решили перекроить инженеры чешского бренда.

Skoda Kodiaq 2027
Skoda Kodiaq 2027

Согласно данным Autoexpress, внешность кроссовера изменится спереди и сзади. В частности, стоит ждать новые фары, а также бамперы, дополненные боковыми воздухозаборниками. Что касается кормы, ее оптика получит графику, напоминающую фонари электрического кроссовера Peaq.

Skoda Kodiaq 2027
Skoda Kodiaq 2027

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По части интерьера перемены будут скорее точечными, чем революционными. Внутри улучшенного Kodiaq дебютирует 13-дюймовый сенсорный экран. По этой причине, вероятно, станет меньше физических кнопок и переключателей. Вдобавок ожидается установка новой цифровой приборной панели.

Не исключено, что Skoda пересмотрит и варианты отделки салона, добавив больше качественных материалов. Впрочем, это пока лишь догадки: официальных подробностей о предстоящем рестайлинге чехи не раскрывают.

Skoda Kodiaq 2027
Skoda Kodiaq 2027

Техническая начинка, скорее всего, останется прежней – все-таки речь идет о плановом обновлении, а не о смене поколения. Модель появится у дилеров с теми же 1,5– и 2-литровыми турбомоторами, а также с гибридной силовой установкой. Презентовать обновленный Kodiaq могут уже в течение 2026 года.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о другой популярной модели, проверенной на длинной дистанции.

Источник:  Авто Mail
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