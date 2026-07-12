Новый Skoda Kodiaq засветился на тестах: что изменится в популярной модели

Прототип Skoda Kodiaq 2027 модельного года замечен на тестах в Альпах

Шпионам удалось заснять прототип обновленного Skoda Kodiaq на альпийских дорогах во время дорожных испытаний. Машина 2027 модельного года частично скрыта камуфляжем, и его расположение намекает на то, какие именно элементы решили перекроить инженеры чешского бренда.

Skoda Kodiaq 2027

Согласно данным Autoexpress, внешность кроссовера изменится спереди и сзади. В частности, стоит ждать новые фары, а также бамперы, дополненные боковыми воздухозаборниками. Что касается кормы, ее оптика получит графику, напоминающую фонари электрического кроссовера Peaq.

Skoda Kodiaq 2027

По части интерьера перемены будут скорее точечными, чем революционными. Внутри улучшенного Kodiaq дебютирует 13-дюймовый сенсорный экран. По этой причине, вероятно, станет меньше физических кнопок и переключателей. Вдобавок ожидается установка новой цифровой приборной панели.

Не исключено, что Skoda пересмотрит и варианты отделки салона, добавив больше качественных материалов. Впрочем, это пока лишь догадки: официальных подробностей о предстоящем рестайлинге чехи не раскрывают.

Skoda Kodiaq 2027

Техническая начинка, скорее всего, останется прежней – все-таки речь идет о плановом обновлении, а не о смене поколения. Модель появится у дилеров с теми же 1,5– и 2-литровыми турбомоторами, а также с гибридной силовой установкой. Презентовать обновленный Kodiaq могут уже в течение 2026 года.

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