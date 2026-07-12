Краснодарца задержали за незаконный вывоз топлива

В Ростовской области задержали водителя Ford Transit, перевозившего 1,6 тонны бензина

Полиция Ростовской области задержала жителя Краснодара, перевозившего на фургоне Ford Transit 1,6 тонны бензина.

По сообщению регионального МВД, топливо предназначалось для продажи на территории ЛНР и ДНР по завышенным ценам. 50-летний задержанный заявил, что скупал бензин за заправках в Краснодаре и Горячем ключе в течение недели «по согласованию с операторами АЗС». Горючее он разливал в восемь металлических бочек объемом по 200 л каждая, и именно в них собирался доставить к месту перепродажи.

Тара требованиям ГОСТ по пожарной безопасности не соответствует, фургон также не оборудован должным образом. Гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов. Заправки, где он скупал топливо, тоже накажут: им грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что столичные стритрейсеры отменяют соревнования из-за некачественного бензина.