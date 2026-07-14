Доступный аналог Renault Logan и Kia Rio: сколько стоит этот надежный «кореец»
На российском рынке появился доступный седан Kia Pegas – по сути, упрощенная версия модели Rio, которую совместно разработали инженеры из Кореи и Китая. Машины собирают на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia в КНР, а к нам они попадают только по схеме «из наличия», сообщает «Автоновости дня».
Интересно, что цены стартуют от 1 739 900 рублей. Для сравнения: Changan Alsvin даже в комплектациях 2024 года стоит не меньше 1 889 900 рублей. А Livan S6 Pro и Changan EadoPlus 2023 года выпуска и вовсе начинаются от 2 084 000 и 2 379 900 рублей соответственно. Разница, согласитесь, ощутимая.
Все выставленные на продажу машины находятся в Москве. Причем комплектация у них одна – под названием Comfort. Внутри – скромно: две подушки спереди, литые диски на 14 дюймов, тканевая обивка, галогенки, электропривод и обогрев зеркал, люк на крыше, кондиционер и бортовой компьютер. Из развлечений – розетка на 12 вольт, USB-порт старого образца и простая аудиосистема с монохромным экраном.
По размерам Pegas не такой уж и малый. При длине в 4300 мм он, кстати, идентичен кроссоверу Hyundai Creta. Ширина – 1700 мм, высота – 1460, колесная база – 2570 мм. Багажник при этом вмещает около 475 литров. Задний ряд, судя по количеству ремней, рассчитан на троих.
Один из московских мультибрендовых салонов уже выставил на продажу пару таких седанов – за 1 739 900 и 1 759 900 рублей. А вот «профессиональный продавец» из столицы запросил за свою машину уже 1 850 000 рублей.
Под капотом у всех «Пегасов» один и тот же мотор – 1,4-литровый атмосферник MPI мощностью 95 лошадей. Надежность этого двигателя, как утверждается, подтверждена миллионами километров пробега на такси. Коробка – классический четырехступенчатый автомат, других вариантов не предусмотрено.
Правда, стоит напомнить, что ранее в продаже в России появился еще и семиместный компактвэн Kia Carens – он тоже никогда официально не поставлялся к нам. Самый дешевый экземпляр под заказ на момент публикации обходился в 2 600 000 рублей.
Ранее «За рулем» показал, какие японские кроссоверы можно купить дешевле китайских.
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