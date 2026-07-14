Доступный аналог Renault Logan и Kia Rio: сколько стоит этот надежный «кореец»

В РФ появился в продаже седан Kia Pegas по цене от 1,7 млн рублей

На российском рынке появился доступный седан Kia Pegas – по сути, упрощенная версия модели Rio, которую совместно разработали инженеры из Кореи и Китая. Машины собирают на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia в КНР, а к нам они попадают только по схеме «из наличия», сообщает «Автоновости дня».

Интересно, что цены стартуют от 1 739 900 рублей. Для сравнения: Changan Alsvin даже в комплектациях 2024 года стоит не меньше 1 889 900 рублей. А Livan S6 Pro и Changan EadoPlus 2023 года выпуска и вовсе начинаются от 2 084 000 и 2 379 900 рублей соответственно. Разница, согласитесь, ощутимая.

Все выставленные на продажу машины находятся в Москве. Причем комплектация у них одна – под названием Comfort. Внутри – скромно: две подушки спереди, литые диски на 14 дюймов, тканевая обивка, галогенки, электропривод и обогрев зеркал, люк на крыше, кондиционер и бортовой компьютер. Из развлечений – розетка на 12 вольт, USB-порт старого образца и простая аудиосистема с монохромным экраном.

По размерам Pegas не такой уж и малый. При длине в 4300 мм он, кстати, идентичен кроссоверу Hyundai Creta. Ширина – 1700 мм, высота – 1460, колесная база – 2570 мм. Багажник при этом вмещает около 475 литров. Задний ряд, судя по количеству ремней, рассчитан на троих.

KIA Pegas

Один из московских мультибрендовых салонов уже выставил на продажу пару таких седанов – за 1 739 900 и 1 759 900 рублей. А вот «профессиональный продавец» из столицы запросил за свою машину уже 1 850 000 рублей.

Под капотом у всех «Пегасов» один и тот же мотор – 1,4-литровый атмосферник MPI мощностью 95 лошадей. Надежность этого двигателя, как утверждается, подтверждена миллионами километров пробега на такси. Коробка – классический четырехступенчатый автомат, других вариантов не предусмотрено.

Правда, стоит напомнить, что ранее в продаже в России появился еще и семиместный компактвэн Kia Carens – он тоже никогда официально не поставлялся к нам. Самый дешевый экземпляр под заказ на момент публикации обходился в 2 600 000 рублей.

KIA Pegas

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