Типичная китайская подвеска: ждать ли подвоха?

Китайские автомобили заполонили рынок, но многих пугает перспектива ремонта после гарантии. Разбираем устройство подвески на примере популярных кроссоверов Chery Tiggo 4 и 7, а также Omoda C5 и Exeed LX.

Передняя подвеска — классический МакФерсон. Никаких сюрпризов: штампованный рычаг со съёмной шаровой, стабилизатор. Это один из самых ремонтопригодных вариантов. Слабое место — задний сайлентблок переднего рычага, который может порваться уже на 50 тыс. км.

Шаровые у китайцев не самые слабые, но меняются отдельно. Амортизаторы — не сильная сторона: из-за короткого хода подвески частые пробои приводят к быстрому износу.

Задняя подвеска у полноприводных версий — многорычажка, почти полностью скопированная с платформы VAG MQB. Конструкция проверенная и предсказуемая.

Внутренние сайлентблоки унифицированы с немецкими — это упрощает поиск запчастей.

В отличие от немцев, у китайцев стойки стабилизатора стоят более простые и надёжные. Втулки меняются отдельно, без замены всего узла.

Производитель автозапчастей FEBEST предлагает широкий ассортимент компонентов для подвески китайских кроссоверов: сайлентблоки, амортизаторы, стойки стабилизатора, шаровые опоры. Многие позиции унифицированы с деталями для европейских машин, что делает ремонт доступнее.

Вывод

Подвеску китайских кроссоверов можно практически полностью перебрать. Вопросы ремонтопригодности отпадают. Китайские машины оказались не страшнее европейских, а по части доступности запчастей — даже удобнее.

А вы сталкивались с ремонтом подвески китайских кроссоверов?

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